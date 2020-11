Техника и дисциплина против "человеческого фактора"

В 2019 году в Приморье значительно усилена работа по предотвращению природных пожаров и своевременному реагированию на них

В 2019 году в Приморье значительно усилена работа по предотвращению природных пожаров и своевременному реагированию на них Сухая и ветреная осень способствует сохранению на территории Приморского края высокого уровня пожарной опасности. Однако в очередной пожароопасный сезон регион вступил, укрепив материально-техническую базу для борьбы с огнем. О системной работе краевых и муниципальных органов власти в этом направлении в интервью газете «Золотой Рог» рассказал Олег МЕЛЬНИКОВ - врио вице-губернатора Приморского края, в ведение которого входят, в том числе, вопросы защиты населения региона от чрезвычайных ситуаций. У «воздушного патруля» стало больше «глаз» - Олег Анатольевич, какова текущая ситуация с лесными пожарами в Приморском крае? Если сравнить осенний пожароопасный сезон с осенью 2018 года и весной текущего года, то какова динамика? - С начала 2019 года в Приморском крае зафиксировано 626 пожаров, при этом площадь, пройденная огнем, составила 67 тысяч га. Для сравнения: в прошлом году пожаров было меньше – 452, но сгорело более 120 тысяч га. То есть обнаружение и тушение возгораний в приморских лесах стало происходить более оперативно. Очаги возгорания, как правило, ликвидируются в первые сутки и часы после возникновения, пожар не разрастается. Не скрою, что для этого созданному в Приморье оперативному штабу пришлось пойти на административные меры: мы повернули «лицом к проблеме» глав всех муниципальных образований. Теперь они регулярно отчитываются перед руководством края о проведении противопожарных мероприятий на вверенной территории, а также о мерах, предпринимаемых при возникновении пожаров. - Хватает ли финансирования? - Финансовые возможности содержать лес в порядке у края есть. В 2019 году была серьезно усилена материальная база департамента лесного хозяйства Приморского края и его подведомственных структур. За счет краевого бюджета приобретены два беспилотных летательных аппарата, патрулирующих леса в радиусе 350 км от места базирования. Технические возможности этих беспилотников позволяют не только вовремя выявлять очаги возгорания, но и фиксировать находящийся в лесу транспорт. Кроме того, разведку пожарной обстановки ведут 30 квадрокоптеров. Применение новых летательных аппаратов позволило нам использовать самолеты КГУП «Авиалесоохрана» только для доставки парашютистов к месту пожара, что позволяет снизить затраты и сократить время реагирования. В то же время, до конца пока не решена проблема с кадрами. Сегодня с пожарами в приморских лесах борются 58 парашютистов-десантников, а по нормативам должно быть 77. Однако в этом году формирования по борьбе с пожарами в рамках государственной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах Приморского края» на 2013-2021 годы получили новую технику – современные автомобили и устройства для тушения огня. Всё в руках человека - Какова доля возгораний, возникающих по вине людей? - В Приморье практически не бывает пожаров и палов, вызванных попаданием молнии. Поэтому причина подавляющего числа возгораний – так называемый «человеческий фактор». Что сегодня происходит в деревнях? Большой отток населения, многие на сезонных работах. Поэтому выяснить, кто пошел в лес на тот же сбор папоротника и проявил неосторожность в обращении с огнем, часто не составляет труда. Огромная доля ответственности лежит и на лесопользователях. К тем, кто не принимает мер к тушению пожаров на арендуемом участке, будут применяться самые жесткие меры, вплоть до расторжения договора аренды. Неконтролируемые отжиги после сбора урожая на полях, проводимые в ветреную погоду – еще одна причина возникновения пожаров. Хотя в таких случаях собственник участка должен согласовывать свои планы с пожарной службой, которая при необходимости пришлет специалистов и технику. Кстати, проводить подобные мероприятия лучше сейчас, а не весной. Губернатор Приморья Олег КОЖЕМЯКО на недавнем заседании оперативного штаба дал указание составить график таких отжигов и опашки минерализованных полос для каждого муниципалитета. Департаменту транспорта поручено выделять для таких работ тяжелую технику по обращениям глав муниципалитетов. - Действуют ли сейчас в Приморье какие-либо ограничения на посещение лесов, разведение костров на приусадебных участках? - Особый противопожарный период предполагает запрет на посещение лесов и разведение костров. Однако такой режим вводится при достижении в муниципалитете определенного класса пожарной опасности. Когда сложная ситуация с пожарами складывается в нескольких муниципалитетах, то объявляется ЧС краевого уровня. Если говорить о прогнозах на ближайшее время, то, по информации Примгидромета, нынешняя зима может быть похожа на предыдущую – теплую и бесснежную. - Какие меры ответственности предусмотрены для нарушителей противопожарного режима? - Прежде всего, это административное взыскание. А в зависимости от суммы причиненного ущерба возможно привлечение нарушителя и к уголовной ответственности. Скупой платит дважды - Возле крупных городов Приморья расположены дачные поселки, где большинство домов – деревянные. Кто отвечает за предотвращение пожаров в дачных массивах? - Как правило, любая дача – это часть какого-либо товарищества или кооператива. И здесь на первое место выходят вопросы профилактики и личного понимания: кому в дачном кооперативе нужен пожар? Поэтому люди сами следят за своим имуществом, за соблюдением правил противопожарной безопасности. Поэтому, как я уже сказал, все пожары у нас происходят не в населенных пунктах или дачных массивах, а в лесах неподалеку от населенных пунктов. - Если пожарные-десантники борются с огнем в тайге, то в чьи функции входит борьба с огнем при приближении к населенным пунктам? Существуют ли в крае добровольные пожарные дружины? - В качестве резерва к тушению пожаров вблизи населенных пунктов могут быть привлечены 1,5 тысячи сотрудников пожарной службы, дислоцированных в Приморье. В ряде муниципалитетов сформированы добровольные противопожарные бригады, но, конечно, к тушению серьезных пожаров их не допустят: законодательством не урегулированы дополнительные гарантии по страхованию людей, которые вступают в такие формирования. - Минувшим летом в одном из сибирских регионов из уст чиновника прозвучала фраза о том, что тушить пожары в труднодоступных районах экономически невыгодно. Это высказывание вызвало большой резонанс. А есть ли в Приморье места, куда в случае пожара технику отправлять не будут – пока огонь не приблизится к населенным пунктам? - Если не ошибаюсь, тот, кто это сказал, быстро получил соответствующее взыскание. Президент России, комментируя сибирские пожары, акцентировал внимание на том, что лес – это народное достояние, и беречь его нужно сообща. И это справедливо: когда в том же Красноярском крае площадь пожаров превысила 1 млн га, огонь все равно пришлось тушить. Только с колоссальными затратами и с привлечением сил Министерства обороны. Экономя на мелочах, можно потерять гораздо больше. Поэтому повторюсь: в Приморском крае и финансирование, и техническая оснащенность позволяют держать ситуацию с лесными пожарами под контролем вне зависимости от того, где они возникают. На фото: Врио вице-губернатора Приморского края Олег Мельников: «Президент России, комментируя сибирские пожары, акцентировал внимание на том, что лес – это народное достояние, и беречь его нужно сообща». Фото из архива Артем СТРОГИН. Газета "Золотой Рог", Владивосток.

