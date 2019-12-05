37 тысяч обращений: Жители атакуют администрацию Владивостока

Тем временем помимо жалоб в администрацию города поступает и множество благодарностей за содействие в решении различных вопросов. Так, в этом году горожане выразили благодарность за ремонт дорог в районе улиц Окатовой, Кипарисовой, Снеговой и в микрорайоне «Змеинка», а также межквартальных проездов по улицам Крыгина и Леонова. Остались довольны жители города ремонтом перехода через Вторую Речку на Бородинской, установкой подпорной стены на Терешковой, реконструкцией сквера на Енисейской. Много благодарностей поступило за поддержку в реализации проекта «Родной дворик», в рамках которого благоустраивались придомовые территории.