На фондовый рынок - быстро и комфортно

На фондовый рынок - быстро и комфортно

5 декабря 2019, 18:20
Общество
В среднем клиент УК "Альфа-Капитал" тратит на покупку продукта всего две минуты! С трудом верится, но это факт: всего две минуты - и ты инвестор!

В среднем клиент УК «Альфа-Капитал» тратит на покупку продукта всего две минуты! С трудом верится, но это факт: всего две минуты - и ты инвестор!

Дивизионный директор по Сибири и Дальнему востоку УК «Альфа-Капитал» Юрий Афанасьев рассказал, почему ведущие УК должны внедрять новейшие технологии, чтобы предоставлять клиентам удобный сервис. Фондовый рынок за последние годы стал доступнее благодаря развитию удаленных каналов продаж. Безопасные цифровые каналы - это козырные карты в руках ведущих УК. Развивать их не так-то просто, нужны серьезные инвестиции, которые, впрочем, окупаются сторицей. Число цифровых каналов, которые мы используем, увеличивается с каждым кварталом. Новые мы создаем за счет взаимодействия с партнерами, в том числе из нефинансовых отраслей. ПИФы «Альфа-Капитала» теперь можно купить в маркетплейсах и приложениях «Билайн», «Перекресток», Tele2 и Московской биржи. За счет этих площадок мы получили выход на миллионные аудитории потенциальных клиентов по всей стране. «Альфа-Капитал» за последние годы фактически перестала быть представителем только финансового сектора. В компании сформирована сильная, работоспособная, молодая IT-команда, которая продолжает расширяться. Перед ней встают трудоемкие задачи, поэтому мы не распыляем усилия, а для повышения эффективности перенимаем лучшие практики из сферы информационных технологий. Цифровые технологии устранили огромное количество барьеров, которые раньше вставали на пути занятых инвесторов: больше не нужно идти в офис, ждать курьера, устанавливать на компьютер специальное ПО. Мы, например, открываем счет на 100% в онлайне. Это можно сделать прямо со смартфона и сразу начинать инвестировать. Только число скачиваний нашего мобильного приложения составляет сотни тысяч. При этом мобильное приложение компании дорабатывается практически каждый день. Мы сознательно выбрали тактику выявлять и устранять ошибки в моменте, потому что сейчас нет времени на долгую подготовку.

Мы проводили замеры: в среднем клиент УК «Альфа-Капитал» тратит на покупку продукта всего две минуты! С трудом верится, но это факт: всего две минуты - и ты инвестор!

На фото: Юрий Афанасьев: Фондовый рынок за последние годы стал доступнее благодаря развитию удаленных каналов продаж. Фото УК «Альфа-Капитал».

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

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