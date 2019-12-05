Один из крупнейших угольных портов Приморья отбился в суде

Один из крупнейших угольных портов Приморья отбился в суде

5 декабря 2019, 17:32
Общество
Стивидор строит очистные и вывозит мусор

Стивидор строит очистные и вывозит мусор ФГУП «Росморпорт» (структура Росморречфлота) не смогло через суд расторгнуть договоры аренды причалов с АО «Находкинский морской торговый порт» (крупнейшая стивидорная компания в порту Находка), к работе угольного терминала которого есть масса претензий. Пятый Арбитражный апелляционный суд оставил решение Арбитражного суда Приморского края (первая инстанция) без изменения, а апелляционную жалобу - без удовлетворения. В определении суда, в частности, говорится, что «расторжение договора в судебном порядке носит исключительный характер, является по своей правовой природе санкцией, применяемой судом к злостному нарушителю договорных обязательств». В качестве оснований иска «Росморпорт» ссылается на неисполнение стивидором решений Находкинского городского суда, ряда предписаний Росприроднадзора, предписания Роспотребнадзора, а также непредставление договоров на сбор и вывоз мусора. В ходе судебных разбирательств выяснилось, что ситуация выглядит в ином свете и порт принимает меры для устранения нарушений. «Поскольку ответчик добровольно исполняет условия соглашения и, принимая во внимание, надлежащее исполнение решения судов, так и предписаний государственных органов, расторжение спорного договора аренды не отвечает критериям крайней и исключительной меры гражданско-правовой ответственности», - говорится в определении суда. Напомним, что законодательные пробелы, существующие на данный момент, не позволяют расторгать договоры аренды причалов со стивидорными компаниями, специализирующимися на перевалке угля, за нарушения экологических норм. В действующей редакции пункта 9 статьи 31 ФЗ «О морских портах» в качестве основания для досрочного расторжения договора аренды определено использование объекта не по назначению. Функции передачи в аренду государственного имущества в морских портах РФ в настоящее время осуществляет ФГУП «Росморпорт». Досье газеты «Золотой Рог»: Находкинский морской торговый порт расположен на северо-западном побережье Японского моря, в восточной незамерзающей части залива Петра Великого, в бухте Находка. Компания имеет 15 грузовых причалов и один вспомогательный для портового флота. В 2017 году Evraz продал АО «НМТП» своим основным акционерам - Роману АБРАМОВИЧУ и партнерам. При этом компании заключили долгосрочное соглашение о перевалке грузов в определенном объеме. 16 сентября Арбитражный суд Приморского края отказал «Росморпорту» в расторжении договора аренды принадлежащих ему причалов с Находкинским МТП. По мнению ведомства, порт не выполнил предписания Росприроднадзора об оборудовании территории сооружениями, обеспечивающими охрану бухты Находка от загрязнения, засорения, заиления сточными водами. В свою очередь, представитель порта заявлял, что стивидор планирует выполнить работы по обустройству причалов очистными сооружениями до конца 2020 года - такой срок исполнения обязательств прописан в судебном решении по другому спору. К настоящему времени порт разработал проектную документацию на строительство очистных сооружений, получил положительное заключение госэкспертизы, а также разрешения на строительство на все этапы, заключил контракт на их исполнение (сумма контракта - 22 млн рублей), подрядчики приступили к работам. Обязательства по строительству очистных сооружений были закреплены в соглашении, ранее подписанном руководством порта с министерством транспорта РФ, администрацией Приморского края, Росприроднадзором и ФГУП «Росморпорт» на площадке Петербургского международного экономического форума в мае 2018 года. НМТП уже заявил, что направит на строительство новых очистных сооружений 1 млрд рублей, уже получено положительное заключение государственной экологической экспертизы на строительство. Олег КЛИМЕНКО. Газета «Золотой Рог», Владивосток.

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