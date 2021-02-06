Минпромторг Приморья прокомментировал увольнение сотрудников «Радиоприбора»

Минпромторг Приморья прокомментировал увольнение сотрудников «Радиоприбора»

Сегодня, 14:03ОбществоPhoto: arbu3.ru
По следам публикации «Золотого Рога» пришёл ответ от властей региона, в котором правительство объяснило, как можно разрешить конфликт. Министр промышленности и торговли региона Сергей Калитин назвал причину увольнения сотрудников «Радиоприбора» и рассказал, как решается проблема с выплатой зарплат на предприятии.

«В 2014 году ОАО „Радиоприбор“ попало в сложную финансовую ситуацию, итогом которой стало банкротство предприятия. Для выполнения текущего гособоронзаказа производственные мощности были переданы в аренду ОАО „Дубненский машиностроительный завод им. Н. П. Федорова“, а трудовой коллектив продолжил работу по срочным контрактам. Эти контракты, как и срок выполнения ГОЗ, истекают в текущем году», — отметил Калитин.

По словам министра, руководители Дубненского машиностроительного завода решили завершить заказ на другом предприятии, по праву генерального подрядчика.

«Радиоприбор» потерял заказ — сотрудникам предприятия предложили компенсации за досрочное расторжение трудовых договоров.

«Во вторник, 9 февраля, состоится встреча руководства ОАО „Дубненский машиностроительный завод им. Н. П. Федорова“ с трудовым коллективом, где стороны обсудят сложившуюся ситуацию для поиска компромисса», — заявил Калитин.

В переговорах примут участие представители правительства Приморья. По словам министра, для региональных властей важно соблюсти интересы жителей края и обеспечить выполнение государственного оборонного заказа.

Ранее «Золотой Рог» сообщал, что суммарная задолженность предприятий Приморья по зарплате составила 17,8 миллионов рублей, по данным на 1 января 2021 года. За месяц задолженность сократилась в 1,9 раза.

Сумма задолженности перед работниками ОАО «Радиоприбор» составляла более 20 миллионов рублей. Сотрудникам выплатили более 18 миллионов. Оставшаяся задолженность — 3 миллиона рублей — их должны выплатить 32 сотрудникам.

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