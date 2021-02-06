Минпромторг Приморья прокомментировал увольнение сотрудников «Радиоприбора»

«В 2014 году ОАО „Радиоприбор“ попало в сложную финансовую ситуацию, итогом которой стало банкротство предприятия. Для выполнения текущего гособоронзаказа производственные мощности были переданы в аренду ОАО „Дубненский машиностроительный завод им. Н. П. Федорова“, а трудовой коллектив продолжил работу по срочным контрактам. Эти контракты, как и срок выполнения ГОЗ, истекают в текущем году», — отметил Калитин.