Губернатор Приморья рассказал как единоросс Игорь Хрущев может извиниться за свой проступок

По мнению губернатора Олега Кожемяко, Игорь Хрущев, который незадолго до самого субботника прославился выброшенной канистрой из-под масла на обочину улицы Военное шоссе, должен понять, что совершил неправильное дело и осознать вину

Из-за этого ему придется остаться без своих занимаемых должностей и чтобы извиниться перед горожанами, он может отреставрировать или сделать новый парк во Владивостоке и передать его жителям Владивостока. «Мы знаем этого гражданина. Во-первых, это несовместимо с теми должностями, которые он занимал. Второе — я думаю, что его деятельность в партии будет приостановлена. Судя по автомобилю, он человек не бедный. Поэтому лучшее, что для него может быть — это если он обустроит или создаст какой-нибудь сквер и передаст его жителям города. И тогда это будет по-честному и нормально. Ведь такие поступки не должны проходить незамеченным», — рассказал глава края. Также он подчеркнул, что за свой проступок Игорь Хрущев лишится всех званий и должностей. «Тем более для человека, который сформировал вокруг себя какую-то общественную работу и значимость. Поэтому мне кажется, что это будет правильный вариант: лишение всех должностей, приостановка работы в партии и искупление своей вины перед горожанами в виде отдельного сквера. Посмотрим, как он поступит», — прокомментировал поступок Игоря Хрущева Олег Кожемяко. Напомним, сегодня по всему Приморскому краю проходит масштабный субботник в ходе которого жители региона приводят в порядок парки, скверы и другие общественные пространства. Они убирают поломанные ветки и обрезают деревья, которые остались после ноябрьского ледяного дождя. Во Владивостоке на субботник вышел губернатор Приморского края Олег Кожемяко, который вместе со всеми участниками процесса приводил в порядок Покровский парк. Добровольцы убирали мусор, жухлую листву, грязь и обломки деревьев. Напомним, ранее местные СМИ сообщали, что мужчина, похожий на известного единоросса, намусорил во Владивостоке. Он выкинул пустую канистру из-под бензина на проезжую часть. Некоторые очевидцы предположили, что герой ролика похож на известного в Приморье единоросса Игоря Хрущева.

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