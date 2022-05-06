Олег Кожемяко: Население уже видит положительный эффект от работы нового мэра Артёмовского городского округа

Эта поездка стала первой по Артёмовскому округу после почти двухлетнего перерыва из-за ковидных ограничений. Губернатор посчитал необходимым оценить ситуацию в муниципалитете, сложившуюся после смены главы города в начале 2020 года.
Стоит отметить, что два года назад ближайший к Владивостоку крупный городской округ нечасто радовал социально-экономическими достижениями. Выгодное соседство со столицей ДФО привлекало сюда большой капитал, но реализация инвестиционных проектов долгое время не вызывала активного развития социальной сферы города. Состояние дорог, медицинского обслуживания становилось поводом для постоянных нареканий местного населения, а постоянные перебои с электроснабжением нередко становились темой разбирательств на региональном уровне.
Качество жизни населения не улучшалось, и назрела необходимость принимать кадровые решения. В начале 2020 года, после разговора губернатора Олега Кожемяко с жителями Артёма, тогдашний глава Артёмовского округа подал в отставку. Мэром стал Вячеслав Квон, ранее возглавлявший городскую думу и имеющий опыт антикризисного управления муниципалитетом в Спасске-Дальнем.
Вячеслав Квон возглавил город в очень сложный период: начавшаяся пандемия COVID-19 вынудила направить большую часть муниципальных средств в медицинскую отрасль. Однако новый глава города добился заметного прогресса в решении ключевых проблем. Стали активно реализовываться программы по благоустройству дворов, расселению ветхого жилья, улучшилось состояние дорожной инфраструктуры, сдвинулось с места строительство проблемных новостроек, на личном контроле — выполнение энергетиками программ по обновлению электросетей в АГО.
Отметим, этого удалось добиться при помощи региональных властей. Ситуация в сфере социального развития в повестке каждого рабочего визита Олега Кожемяко в Артёмовский округ. Не стала исключением и недавний визит. Вместе с главой АГО Вячеславом Квоном губернатор побывал на стройплощадках социально значимых объектов, в том числе строящийся мост на улице Кирова. Ожидается реконструкция путепровода в районе АртёмГРЭС.
В 2022 году Артемовский городской округ получит почти 1 млрд рублей на ремонт дорог. Олег Кожемяко обозначил, что Артём — важный транспортный узел. Поэтому необходимо обеспечить максимальную комфортность и безопасность дорожной инфраструктуры.
В первоочередных планах — ускорить программу по развитию системы электроснабжения АГО. Намеченные на пять лет мероприятия выполнят за три года; быстрее пойдет и обустройство инженерной инфраструктуры к участкам многодетных семей.
Например, как сообщили в АГО, в Артёме во время модернизации электросетевого хозяйства введена в эксплуатацию новая подстанция — РТП-10/6кВ «Луговая» в районе ул. Концевая. Подстанция имеет суммарную установленную мощность 37 Мвт. На торжественной церемонии ввода в эксплуатацию этого важного объекта электроэнергетики присутствовали Олег Кожемяко и Вячеслав Квон.
Неудивительно, что глава региона отмечает, что население уже видит положительный эффект от работы нового мэра Артёмовского городского округа.
По словам политолога Павла Наливайко, регулярные визиты губернатора Приморья в крупные города края — это подтверждение ранее выбранного курса. На примере Артёмовского городского округа виден эталонный формат коммуникаций «край-муниципалитет», который положительно сказывается на развитии региона. Для Вячеслава Квона недавний визит губернатора — это очередная фиксация полного доверия со стороны краевых властей. По мнению эксперта, Артём — показательный пример того, как можно быстро поменять в лучшую сторону ситуацию на территории. Сейчас от решения локальных задач город переходит к формированию понятного «образа будущего» и его претворению в жизнь.
По поручению президента РФ Владимира Путина идёт работа над стратегией развития Артёма и Владивостока как единой агломерации. Принять участие в ней могут и сами местные жители — благодаря созданной онлайн-платформе «Чего хочет город».