Олег Кожемяко: Население уже видит положительный эффект от работы нового мэра Артёмовского городского округа

По словам политолога Павла Наливайко, регулярные визиты губернатора Приморья в крупные города края — это подтверждение ранее выбранного курса. На примере Артёмовского городского округа виден эталонный формат коммуникаций «край-муниципалитет», который положительно сказывается на развитии региона. Для Вячеслава Квона недавний визит губернатора — это очередная фиксация полного доверия со стороны краевых властей. По мнению эксперта, Артём — показательный пример того, как можно быстро поменять в лучшую сторону ситуацию на территории. Сейчас от решения локальных задач город переходит к формированию понятного «образа будущего» и его претворению в жизнь.