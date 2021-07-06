Грядет сентябрь перемен

Туманным утром группа наблюдателей прибыла в место по адресу Татарская, 38. В этом районе расположен знаменитый второреченский пляж, который любят горожане. Несмотря на то, что было только начало дня, на нём уже кипели работы по благоустройству. Совсем скоро здесь появится набережная с мелодичным именем «Татарка». На начальном этапе, когда подрядчик только зашел на объект, территория была засыпана строительным мусором и «приправлена» галькой сверху. Теперь пляж пустой, но чистый, и готов претерпеть масштабные изменения.