Грядет сентябрь перемен

Руководитель МАУ «Дирекция общественных пространств Владивостока» Салават Галиев устроил для наблюжателей масштабную экскурсию.
Корреспондент газеты «Золотой рог» также отправился в инспекцию по новым зонам отдыха и лично убедился в качестве и скорости выполняемых работ.
«Татарка» для людей
Туманным утром группа наблюдателей прибыла в место по адресу Татарская, 38. В этом районе расположен знаменитый второреченский пляж, который любят горожане. Несмотря на то, что было только начало дня, на нём уже кипели работы по благоустройству. Совсем скоро здесь появится набережная с мелодичным именем «Татарка». На начальном этапе, когда подрядчик только зашел на объект, территория была засыпана строительным мусором и «приправлена» галькой сверху. Теперь пляж пустой, но чистый, и готов претерпеть масштабные изменения.
Салават Галиев продемонстрировал присутствующим концепт-дизайны будущего пляжа и рассказал, где расположится место для отдыха, прогулочная зона, стоянка на 200 автомобилей и детская площадка. Кстати, чтобы родители не волновались за безопасность своих чад, место детских игр будет отделено от парковки велодорожкой. Однако эти работы будут запланированы на 2022 год.
Особый интерес общественных наблюдателей вызвал вопрос личной гигиены. Как он решится, если канализация от пляжа находится очень далеко? Глава дирекции в свою очередь разъяснил, что прямое подключение к ней выйдет слишком дорогим, но на комфорте отдыхающих это не отразится. Набережную оборудуют капитальным туалетом с септиком и автоматизацией.
Последним штрихом станет установка освещения и камер видеонаблюдения. Эти работы не займут много времени и могут быть сделаны всего за три дня.
По «Берегу здоровья»
Следующей локацией, где остановились общественные наблюдатели, стал пляж на Второй Речке. Вывешенный на самом видном месте паспорт объекта гласил, что эта стройка — часть будущей пешеходной тропы «Берег здоровья». Однако на данный момент здесь нет ничего, что оправдывало бы это название. Наблюдатели увидели лишь неподвижную тяжелую технику и грязный грунт.
Но представитель компании-подрядчика, занимающийся благоустройством этого пляжа, поспешил рассказать, что работы приостановлены по веским причинам. Для комфорта местных жителей и городских автомобилистов, они ведутся исключительно в ночное время. Дело в том, что на данном этапе работ с пляжа необходимо вывезти огромное количество грязного грунта. И если это делать в течение рабочего дня, то и так загруженные дороги будут практически парализованы — груженые самосвалы остановят все движение.
Увидеть больше
Далее наблюдатели прибыли к будущей видовой площадке улице Тунгусской. Во дворе жилого дома № 69 громко тарахтел дизель-генератор и стучали отбойные молотки — работа шла полным ходом. Сейчас рабочие устанавливают здесь новую удобную и безопасную лестницу взамен демонтированной аварийной.
Особой изюминкой будущей видовой станут стационарные бинокли. С их помощью можно будет увидеть даже сопку Бурачка, которая расположена на значительном расстоянии через бухту Золотой рог.
Приятной новостью для наблюдателей и жителей близлежащих домов стало то, что при возведении прогулочной зоны, деревья, которых тут немало, было решено не убирать, а органично вписать в общий дизайн.
Непростая история «сквера Комсомольцев»
Следующей точкой визита наблюдателей оказался сквер Комсомольцев на улице Пушкинской у дома № 63. Территория будущего сквера расположилась отзеркаленной буквой «Г». В ее верхнем углу стоит памятник герою Гражданской войны на Дальнем Востоке, комсомольцу Виталию Баневуру.
Надписи на постаменте уже немного стерлись, хотя, по словам Салавата Галиева, представители минкульта недавно приходили и привели в порядок металлическую пластинку.
В той части буквы «Г», которая поменьше, расположится детская площадка с резиновым покрытием и игровыми объектами. Ради детской безопасности она будет отделена решетчатым забором, высота которого достигает уровня груди взрослого человека. Сквер также обзаведется газоном, клумбами, лавочками.
Как рассказал представитель подрядчика, объект оказался непростым в техническом плане. Подпорная стена на одном из участков вызывает сомнения в плане прочности. Сейчас решается вопрос об усилении конструкции. Кроме того, рабочим пришлось крайне плотно взаимодействовать с жильцами близлежащих домов, так как территория детской площадки была огорожена забором, установленным ранее жильцами-активистами. С владельцами квартир этой многоэтажки пришлось вести долгие разговоры, чтобы убедить их демонтировать забор и разрешить на месте старой аварийной детской площадки построить новую.
Меж двух огней
Далее наблюдатели переместились в Матросский сквер, который начали благоустраивать еще в прошлом году. Тогда и были проведены основноые работы, а сейчас здесь завершается последний этап работ. Залито бетонное основание для будущих дорожек, которые вымостят плиткой, завезен чернозем для клумб. Заканчивается реставрация и монтаж лестниц. Уютный сквер соединит улицу Светланскую и набережную Цесаревича.
Смотри на все 360
Последней остановкой была сопка Бурачка. Она станет первой в истории Владивостока, где оборудуют видовую площадку.
По словам Салавата Галиева, это самый сложный объект. Из-за ландшафтных особенностей, нет никакой возможности поднять наверх тяжелую технику. Поэтому все работы проводятся вручную.
От подножия до пика сопки можно будет подняться по широкой лестнице, которая еще в процессе строительства. Однако сейчас наверх можно забраться лишь двумя путями: пешком по крутой тропинке или при помощи очень медленного подъемника, который установили рабочие.
С вершины на 360 градусов открывается великолепнейший вид на Владивосток. Пока все восторженно оглядывались, рабочие ни на секунду не прерывали работы. В этот момент они бурили отверстия под сваи. Салават Галиев заверил, что скоро на вершине сопки можно будет передвигаться по удобным настилам, не боясь оступиться и упасть вниз.
У основания сопки есть старая кирпичная водонапорная башня. В следующем году из нее также сделают смотровую площадку. Чтобы было удобно забираться на ее верхушку, будет смонтирована винтовая лестница.
Рабочая прогулка по готовящимся к открытию пляжам, скверам и общественным пространствам Владивостока не оставила равнодушным никого. Следующая встреча с общественными наблюдателями состоится по графику, через две недели, так как подобные инспекции по строящимся объектам носят регулярный характер.
Александр ДЕДОВ