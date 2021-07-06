Как не попасть на удочку мошенников

Мошенники сегодня придумывают всё более изощрённые методы, чтобы обмануть граждан и украсть их честно заработанные деньги. Лишиться кровных можно в интернете, во время разговора по телефону и даже просто на улице.
Чтобы не стать жертвой мошенников нужно соблюдать ряд мер безопасности:
Регистрационный номер и дата принятия решения о регистрации: серия ЭЛ № ФС 77 — 81105 от 17.05.2021; зарегистрировавший орган: Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций