Пирамида сомнения: Как «черный список» поможет защитить кошелек

Критерии, по которым компании попали в «черную книгу», можно разделить на две группы: внутренние и внешние. Последние публикуются на сайте Банка России. Это предупредительная информация о том, к какому «типу нелегала» регулятор отнес компанию, то есть действует ли проект по принципу финансовой пирамиды или же деньги россиян выуживает нелегальный участник рынка ценных бумаг. Признаков, по которым выявляют нелегалов, много, в том числе это агрессивная реклама и гарантирование высокого дохода, а объединяет такие проекты, конечно, отсутствие лицензии или сведений о них в государственных реестрах.