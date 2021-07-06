Пирамида сомнения: Как «черный список» поможет защитить кошелек

Как говорят представители Банка России, верить такой рекламе опасно. И для того, чтобы проверить благонадежность той или иной компании, создан еще один удобный инструмент — «черная книга», которая размещена на сайте регулятора.
Ради пользы
Идея собрать все компании, ведущие нелегальную деятельность на финансовом рынке России, впервые прозвучала примерно год назад. И в первый день лета 2021 года «черная книга» увидела свет. Раньше такие компании выявлялись, но их имена не публичились. Сейчас же Банк России решил чуть изменить политику и дать россиянам возможность повысить свою финансовую безопасность.
«В первые же дни после опубликования списка на нас посыпался шквал информации о тех, чьи компании были внесены в реестр как неблагонадежные. Также пришла информация о новых проектах, которые могут быть признаны неблагонадежными. Мы видим глубокий интерес и понимаем, что список должен постоянно обновляться», — говорит руководитель Департамента противодействия недобросовестным практикам на финансовом рынке Банка России Валерий Лях.
Сейчас в списке почти 2000 организаций и проектов с признаками нелегальной деятельности, половина из которых — это нелегальные кредиторы, а также сотни — финансовых пирамид и нелегальных брокеров. Только за первые три дня после публикации списка Банк России получил информацию о 600 новых проектах, новых недобросовестных практиках.
Пока обновление планируется каждые 10 дней.
«Наша конечная цель — чтобы можно было нейтрализовать недобросовестные проекты в зародыше», — сказал Валерий Лях.
Сейчас мошенники успевают «выжать» максимум из кошельков доверчивых граждан до того момента, как проект признается неблагонадежным. Это должно уйти в прошлое.
Обратная сила
Внесение в список еще не приговор, отмечает представитель регулятора. Если вдруг та или иная компания не согласна с тем, что она относится к числу неблагонадежных, и обращается в Банк России, то вполне может последовать апелляция. Однако прежде, чем внести предприятие в «черный» перечень, по нему проводится полноценное расследование.
«В список попали не те, кого мы просто увидели и решили занести. По каждому проведена большая работа, и если они вошли в реестр, то были установлены признаки нелегальной деятельности», — отметил Валерий Лях.
Критерии, по которым компании попали в «черную книгу», можно разделить на две группы: внутренние и внешние. Последние публикуются на сайте Банка России. Это предупредительная информация о том, к какому «типу нелегала» регулятор отнес компанию, то есть действует ли проект по принципу финансовой пирамиды или же деньги россиян выуживает нелегальный участник рынка ценных бумаг. Признаков, по которым выявляют нелегалов, много, в том числе это агрессивная реклама и гарантирование высокого дохода, а объединяет такие проекты, конечно, отсутствие лицензии или сведений о них в государственных реестрах.
Внутренние показатели гораздо глубже. Это анализ проводимых операций и исследование других показателей, которыми обладают сотрудники Банка России.
«Безусловно, каждый из критериев не является однозначно негативным. Есть легальные сетевики, есть те, кто подробно информирует о способах получения заработка и так далее. Решающей является совокупность показателей», — говорит Валерий Лях.
Найти список можно на сайте Банка России, нажав на ссылку «Проверить финансовую организацию».
Люди под ударом
Если говорить о том, кто наиболее уязвим перед мошенниками, то тут нельзя выделить единую категорию. Сейчас недобросовестные финансисты прекрасно владеют методами «социальной инженерии» (психологическое манипулирование людьми с целью совершения определенных действий или разглашения конфиденциальной информации). Утверждение о том, что под ударом находятся только пенсионеры, свою актуальность уже утратило.
«Мошенники ориентируются на те области, которые им самим понятны. Пожилые люди очень подозрительны ко всему новому, а вот молодежь, которая не против рискнуть, и люди среднего возраста, привыкшие к какому-то определенному поведению, не удивляются звонкам от финансовых организаций. Они могут „клюнуть“», — говорит Валерий Лях.
Последние годы под «ударом» оказываются люди той категории, которую еще недавно называли «средний возраст» —от 30 до 45 лет. Это работающее население, которое зарабатывает деньги и активно тратит их.
Так вот ты какой
Пирамида XXI века обладает рядом отличий от своих родственников из прошлого. Во-первых, нынешние имеют преимущественно интернет-прописку. Именно там находится их основное поле деятельности. Далее, срок их деятельности очень короток — в среднем, два-три месяца. За это время они по максимуму «отжимают» своих клиентов.
«Кроме того, такие пирамиды разворачиваются не на всю страну, а на конкретные регионы. Сворачиваются так же быстро, как и появились, а далее меняют дислокацию на другой субъект», — говорит Валерий Лях.
Еще одна отличительная черта — краткосрочная аренда офисов. И самое главное: денег никому не выдают. Их только собирают. Самое большое, что можно от получить от организаторов финансовой пирамиды — некий процент в течение нескольких месяцев.
Если же говорить о том, за счет чего привлекаются клиенты, то это всегда обещания. На сегодняшний день, в основном, доверчивых граждан привлекают инвестиции в финансовые инструменты, в криптовалюты, в драгоценные металлы. То есть, в то, что на слуху и на хайпе.
«Это то, что пользуется популярностью. И пирамидостроители используют то, что все знают, и о чем много пишет пресса. Кстати, иногда криптовалюты предлагают купить в виде конкретных монет, что совсем очевидное мошенничество», — говорит Валерий Лях.
Последнее время популярностью начал пользоваться агросектор и добыча полезных ископаемых. Важно знать, что каждый раз мошенники изобретают что-то новое, непременно актуальное на данный момент, но при этом малопонятное людям.
Впрочем, несмотря на все отличия, один общий момент со своими предшественницами из 90-х у пирамиды 2020-х годов все же есть. Это приверженность личному общению. По-прежнему больше собрать денег можно, пригласив потенциальных клиентов в офис.
«Когда поят чаем и кормят конфетами, получается гораздо эффективнее, чем когда звонят по телефону или пытаются привлечь на сайт», — резюмирует руководитель Департамента противодействия недобросовестным практикам на финансовом рынке Банка России Валерий Лях.
Важно помнить: какими бы заманчивыми не были обещания, финансовые пирамиды не обогащают никого, кроме своих создателей. Здесь главный настрой — забрать то, что клиенты принесли. А строители подобных организаций подсчитали все финансы и разложили по своим кошелькам, вынимать из которых лишнюю копейку они явно не желают.
И напомним, совсем недавно во Владивостоке прошли мероприятия, организованные строителями двух крупнейших финансовых пирамид последнего времени — Finiko и Artery. А это значит, что любители чужих денег добрались и до Дальнего Востока.
Ольга ИЛЬЧЕНКО