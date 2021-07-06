Санавиация Приморского края спасла 145 жизней всего за полгода

За первые 6 месяцев 2021 года вертолеты санитарной авиации Приморья совершили 133 вылета и эвакуировали по воздуху 145 человек. Пациентов забирали не только из больших городов, но и из отдаленных населенных пунктов.

«Чаще всего вертолеты отправлялись за пациентами с сердечно-сосудистыми заболеваниями, травмами и обострением хронических заболеваний», – сообщил руководитель Центра медицины катастроф Александр Партин. Высокий профессионализм медицинской команды позволил доставить всех пациентов в целости и сохранности без вреда для здоровья. Самым напряженным месяцем для медиков санавиации оказался апрель. В воздух пришлось подниматься 31 раз, чтобы оказать помощь 33 пациентам. За год «воздушная неотложка» поднимается в воздух более 300 раз. Всего в Приморье в санитарной авиации задействованы три вертолета. Два из них — EurocopterAS-350B3e трудятся с 2017 года. В мае 2021 года машинный парк пополнился вертолетом Ми-8. Согласно планам краевого минздрава, во Владивостоке в 2021 году должны построить еще две вертолетные площадки. Для регионального перинатального центра и «тысячекоечной» больницы. А в 2020 году в Хасанском районе оборудовали вертолетную площадку, чтобы иметь возможность оказать срочную квалифицированную медпомощь на морском побережье. Совершенствование краевое санавиации происходит в рамках реализации государственной программы Приморского края «Развитие здравоохранения Приморского края» на 2020-2027 годы, социально значимых проектов и мероприятий в Приморском крае в сфере здравоохранения.

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