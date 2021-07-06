Застроить нельзя помиловать

При этом, как оказалось, с принятием корректировок в план застройки микрорайона не всё так гладко. Изначально шла речь о том, что жилую застройку ограничат 17 этажами (а не 25-ю, как вышло в итоге), из леса сделают парк, обустроят территорию у водоёмов. Не было и высоток на месте участков, прежде выделенных под индивидуальную жилую застройку. Они возникли лишь в финальном варианте корректировок.