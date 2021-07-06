Застроить нельзя помиловать

Ремонт театров и новые детсады
Должное внимание в новом плане уделено благоустройству. Пожалуй, самым заметным проектом в этой сфере является Нагорный парк. В начале июля состоялся запуск его первой очереди. Пока что это единственный подобный объект во Владивостоке. Формально, в городе хоть и есть парки — например, Покровский парк, парк Минного городка — до благоустроенных территорий, где можно комфортно провести время всей семьёй, им очень далеко.
Также власти планируют обустроить район набережной Цесаревича, Матросский сквер, «Берег здоровья», Тигровую набережную. На полуострове Назимова появится тематический «Парк воинской славы». В общей сложности, в городе появится 27 новых парков, скверов и аллей. Также будет благоустроено три пляжа.
Новые насосные станции позволят усовершенствовать качество водоснабжения в домах на Эгершельде, Некрасовской, Зелёном угле. Появится на территории агломерации и газ, в том числе на острове Русский. Уже в этом году будут уложены десятки километров распределительных газопроводов высокого давления. Также появятся новые канализационные сети, очистные сооружения, теплопроводы, котельные.
Заметные изменения претерпит зона исторической застройки. Власти планируют реконструировать театр имени Горького. Приведут в порядок и гимназию № 1.
В посёлке Трудовое и во Владивостоке появится по новому кинотеатру, на острове Русский возведут дворец культуры. В селе Береговое построят спортзал, футбольное поле, хоккейный зал и кинотеатр.
Запланировано строительство множества спортивных центров, в том числе с бассейнами. Свои спортивные площадки появятся у жителей улиц Гризодубовой, Сабанеева, Магнитогорской, Днепровской.
Не забыли и про «мир иной» — во Владивостоке обустроят пять кладбищ площадью 12, 31, 14, 29 и 40 гектаров.
В краевом центре и других населённых пунктах построят и реконструируют около трёхсот образовательных учреждений — общеобразовательных школ, детских садов, детских школ искусств.
Не забыли и про транспортную инфраструктуру. Судя по всему, в городе появится новый автовокзал, монорельсовый транспорт протяжённостью 4,35 километра, а также 241 остановочный пункт, в том числе и для монорельса. Также во Владивостоке появится три новых тоннеля. Планы, отметим, монументальны.
Многоэтажки вместо коттеджей
Вслед за изменениями в генеральном плане были скорректированы и планы землепользования и застройки. В частности, изменения коснулись района Патрокл. Сейчас там идут активные строительные работы. Территория там принадлежит в основном крупным федеральным застройщикам: ПИК, «ЮГ-строй», «Талан».
Согласно изменениям в ПЗЗ, ещё девять участков от пяти до 25 соток отдают под многоэтажную застройку. Сейчас в тех местах стоят частные дома, относящиеся к садово-дачному кооперативу «Окунь», а еще — озеро, родники и лес.
Кооператив «Окунь» находится в тех местах с 50-х годов, сейчас он занимает территорию улиц Феодосийская, Таманская, Таганрогская, Можайская. Изначально там выдавали участки для садоводства и огородничества. Со временем на территории появились многочисленные коттеджи.
Гром грянул в 2007 году. Тогда власти решили отдать близлежащий лес под многоэтажную застройку. Активисты кооператива приняли решение оформить в собственность дорогу, которая проходит по их территории, создали два органа территориального общественного самоуправления (ТОС).
В 2014 году произошли очередные изменения. Половину частного сектора отнесли к зоне СХ-1 (сельскохозяйственное назначение), другую половину — к зоне Ж-4 (многоэтажная жилая застройка). Однако и там, и там ещё можно было заниматься индивидуальным жилым строительством.
Но этого оказалось мало. И в 2021 году власти представляют на рассмотрение проект, согласно которому весь район попадает в зону ОЖ-1, которая разрешает лишь высотную жилую застройку. Строить частные дома и коттеджи на таких территориях запрещено.
Местные жители обращались в администрацию Владивостоку, собрали около 260 подписей против перевода земли в зону ОЖ-1. Однако в мэрии ничего конкретного ответить не смогли.
При этом, как оказалось, с принятием корректировок в план застройки микрорайона не всё так гладко. Изначально шла речь о том, что жилую застройку ограничат 17 этажами (а не 25-ю, как вышло в итоге), из леса сделают парк, обустроят территорию у водоёмов. Не было и высоток на месте участков, прежде выделенных под индивидуальную жилую застройку. Они возникли лишь в финальном варианте корректировок.
Активисты вновь обратились в мэрию, к профильному заммэра Алексею Ляйферу, с просьбой разобраться в ситуации и не допустить передачи Патрокла под многоэтажную застройку. Чиновник пообещал, что займётся этим вопросом.
Анна САТИМОВА