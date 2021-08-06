Ремонт на главной улице Владивостока может заончиться уже к понедельнику

Ремонт на главной улице Владивостока может заончиться уже к понедельнику
Ремонт на главной улице Владивостока может заончиться уже к понедельнику
Сегодня, 16:18ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
При благоприятных условиях, уже в понедельник жители Владивостока снова смогут ездить по улице Светланской. Специалисты сообщили, что закончат ремонт за трое суток, если не будет дождя.

Дорожные рабочие планируют завершить ремонт участка улицы Светланской к понедельнику. В первую пятницу августа они сменили «на посту» коллег-тепловиков.

С 30 июля здесь ремонтировали 30-метровый участок теплотрассы. В процессе работ возникла проблема с железобетонными конструкциями — они были сильно разрушены, однако подрядчик справился с задачей.

По плану, завершить ремонт и последующее восстановление дорожного полотна должны были к 15 августа, однако рабочим удалось опередить график. Если погода не подведет, то дорожный поток города вернется в привычное русло в понедельник.

Дорожным рабочим предстоит уложить новый асфальт вровень с уже имеющимся покрытием, а также установить люки.

Ремонт теплотрассы на пересечении улиц Светланской и Уборевича был необходим, из-за высокой изношенности теплосети и ее перекрытий.

Сюжеты:
Приморье
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