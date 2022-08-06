В Забайкалье заработала вторая электростанция на солнечной энергии

По словам Ильи Золотухина, министра ЖКХ, энергетики, цифровизации и связи Забайкалья, в связи с высокой активностью солнца регион привлекает инвесторов, работающих в сфере строительства СЭС. На ближайшие два года запланирована реализация еще двух проектов солнечных электростанций: Борзинской – на 60 мегаватт и Абагайтуйской – на 120 мегаватт. Министр отметил большие перспективы Забайкальского края и пообещал эффективно использовать потенциал региона.