Министр просвещения: "Всем сидеть и зубрить!"

Министр просвещения, споря с Германом Грефом, гарантировала, что российская школа была и останется неповоротливой и архаичной Министр просвещения Ольга Васильева рассказала порталу "Российское образование" о том, зачем нужны экзамены в школе. "Проверка того, что изучает школьник, - это неразрывно связанный с образованием процесс. Он позволяет выявить уровень знаний и в случае необходимости скорректировать педагогические подходы. Это зеркало образования", - рассказала министр. По ее словам, в российской истории уже был прецедент полной отмены экзаменов. Это происходило в послереволюционный период. "Но ничего хорошего для школьного образования это не принесло, и проверочные испытания вернулись. Мы прошли этот опыт сто лет назад", - подчеркнула Ольга Васильева. Также она рассказала, что во всех странах - лидерах по общему образованию - есть процесс проверки знаний. Где-то акцент сделан на внутреннюю оценку, где-то - на единую для всей страны систему. "Но даже в Финляндии, известной своим свободным подходом, для продолжения обучения в высшей школе знания проверяют", - резюмировала министр. Напомним, в ходе Восточного экономического форума глава Сбербанка Герман Греф выступил за отмену экзаменов в школах и назвал их катастрофой. Газета "Золотой Рог", Владивосток.

