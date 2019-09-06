Новая ТЭЦ в Приморье заработает через семь лет

Соглашение о сотрудничестве при реализации проекта строительства Артемовской ТЭЦ-2 в пятницу на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) подписали глава "РусГидро" Николай ШУЛЬГИНОВ и губернатор Приморья Олег КОЖЕМЯКО. Новая станция заменит работающую с 1936 года Артемовскую ТЭЦ (ранее – Артемовская ГРЭС им. С.М. Кирова, на фото), одну из старейших электростанций Дальнего Востока, сооружения и оборудование которой достигли высокой степени износа.