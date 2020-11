Путин улетит из Владивостока на космодром

Глава государства на ВЭФ не исключил, что с "Восточного" будут проводиться пуски в интересах США

Глава государства на ВЭФ не исключил, что с «Восточного» будут проводиться пуски в интересах США Президент России Владимир ПУТИН в пятницу по завершении мероприятий во Владивостоке посетит космодром «Восточный» в Амурской области. Глава гсоударства осмотрит введенные в эксплуатацию сооружения, в частности стартовый комплекс ракеты-носителя «Союз-2», а также строящиеся объекты: стартовый комплекс ракет тяжелого класса «Ангара» и город Циолковский. После ознакомления с функционалом монтажно-испытательных корпусов глава государства проведет совещание по вопросам развития инфраструктуры космодрома «Восточный». В настоящее время на космодроме завершено строительство основных объектов первой очереди для запуска ракет «Союз» и ведется строительство второй очереди, основным объектом которой является стартовый комплекс для ракет «Ангара». Предварительно, первый пуск ракеты должен состояться в 2023 году. Владимир Путин в четверг на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) заявил, что иностранные инвесторы могут вложиться в стратегические предприятия на Дальнем Востоке, в том числе в космодром «Восточный». «Вообще это космодром для пусков прежде всего в гражданских целях. Поэтому мы не просто считаем, что там можно работать с иностранными партнерами, а мы заинтересованы в этом» - подчеркнул он. Путин не исключил также, что с космодрома «Восточный» будут проводиться пуски в интересах Соединенных Штатов Америки и других иностранных партнеров. Олег КЛИМЕНКО. Газета "Золотой Рог", Владивосток. Фотобанк ТАСС

