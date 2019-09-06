Путин улетит из Владивостока на космодром

Владимир Путин в четверг на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) заявил, что иностранные инвесторы могут вложиться в стратегические предприятия на Дальнем Востоке, в том числе в космодром «Восточный». «Вообще это космодром для пусков прежде всего в гражданских целях. Поэтому мы не просто считаем, что там можно работать с иностранными партнерами, а мы заинтересованы в этом» - подчеркнул он.