Владивостоку создадут "цифровую копию"

«Дальневосточный федеральный университет формирует на острове Русский экосистему технологического предпринимательства для инновационного развития Дальнего Востока и обеспечения лидерства России на перспективных рынках Азиатско-Тихоокеанского региона. Такая экосистема будет развиваться через создание на базе ДВФУ Инновационного научно-технологического центра, включающего центр цифрового развития, инжиниринговые центры, центры исследований и разработок с участием российских госкорпораций и ведущих ИТ-компаний. Рассчитываем, что участие в проекте таких компаний как МТС позволит вовлечь как можно больше студентов и ученых ДВФУ в проекты по развитию новых цифровых технологий, а также выведет на новый уровень коммерциализацию результатов интеллектуальной деятельности проектных команд вуза», - отметил ректор ДВФУ Никита АНИСИМОВ.