Во Владивостоке обсудили "Дорогу новых возможностей"

Проект состоит в том, чтобы транспортировать сырую нефть и газ на Дальний Восток через российский Восточный нефтепровод (ВСТО), в то время как Ульсан будет наращивать запасы нефти и газа на основе нефтехимической промышленности, чтобы сделать ее центром энергетической логистики в Северо-Восточной Азии, который включает в себя нефтяные сделки и финансы.