Во Владивостоке обсудили "Дорогу новых возможностей"

Во Владивостоке обсудили "Дорогу новых возможностей"

6 сентября 2019, 16:07
Общество
В рамках Восточного экономического форума здесь прошел Второй форум корейско-российского регионального сотрудничества

В рамках Восточного экономического форума здесь прошел Второй форум корейско-российского регионального сотрудничества

Мэр Ульсана Сон Чольхо, возглавляющий делегацию китайско-российского экономического сотрудничества, принял участие во Втором форуме корейско-российского регионального сотрудничества, который состоялся 6 сентября в Дальневосточном федеральном университете во Владивостоке, Россия.

В форуме приняли участие около 500 должностных лиц федерального правительства Южной Кореи и России, главы местных органов власти и бизнесмены, в том числе вице-премьер России Юрий Трутнев, вице-министр иностранных дел Южной Кореи Ли Тэ Хо и губернатор Приморского края Олег Кожемяко.

Это встреча между местными органами власти Кореи и Дальнего Востока России с целью расширения обменов в таких областях, как экономика, торговля и культура, образование и туризм, в которой участвуют 17 местных и провинциальных губернаторов Кореи и 11 глав Дальневосточного федерального округа России.

Первый форум состоялась в Пхохане, провинция Северный Кёнсан, в ноябре прошлого года, а третий - запланирован в Ульсане в следующем году.

На этом форуме, тема которого стала «Дорога новых возможностей» (Road of New Opportunities), мэр Сон Чольхо станет сопредседателем с губернатором Приморского края, как представитель города, в котором подобный форум пройдёт в следующем году.

В своей основной речи мэр Сон Чольхо объявил, что, основываясь на дружбе и обменах между правительствами стран Южной Кореи и России, он планирует открыть путь для новой возможности обмена и сотрудничества между двумя странами.

Он также предложил сотрудничество в области энергетики и логистики между Россией и Южной Кореей, а также рассказал о Ульсанском проекте нефтегазового центра в Северо-Восточной Азии.

Проект состоит в том, чтобы транспортировать сырую нефть и газ на Дальний Восток через российский Восточный нефтепровод (ВСТО), в то время как Ульсан будет наращивать запасы нефти и газа на основе нефтехимической промышленности, чтобы сделать ее центром энергетической логистики в Северо-Восточной Азии, который включает в себя нефтяные сделки и финансы.

В завершение форума на церемонии объявления места проведения третьего форума были показаны проморолики об Ульсане, следующем месте проведения форума, и были получены флаги с форума регионального сотрудничества между Россией и Кореей.

Ранее группа по экономическому сотрудничеству города Ульсан приняла участие в пятом Восточном экономическом форуме в четверг, 4-го сентября.

Восточный экономический форум, организованный Министерством Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики, собрал 6000 человек из 60 стран, включая министра планирования и финансов Республики Корея Хон Намги и президента России Владимира Путина.

Были объявлены и обсуждены вопросы развития инвестиций в различных областях, включая сотрудничество в области судостроения, судоходства и логистики в Арктике, медицинских услуг и сельского хозяйства.

Тем временем, город Ульсан расширяет масштабы обмена и сотрудничества с северным регионом после 7-х президентских выборов.

Мэрия Ульсана подписала городское соглашение о дружбе и сотрудничестве с Владивостоком в сентябре 2018 года и планирует развивать обмены и взаимное сотрудничество, которые охватывают культурную, спортивную и экономическую области.

В октябре мэрия Ульсана планирует направить торговые миссии во Владивосток, Россия, и Улан-Батор, Монголия, чтобы помочь региональным компаниям в продвижении в северном регионе.

«Благодаря проведению 3-го Форума регионального сотрудничества между Россией и Кореей в 2020 году, мы сможем поднять престиж города Ульсана, центрального города северного экономического сотрудничества, и оживить и поднять местную экономику», - сказал мэр Сон Чольхо.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

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