Нефтебазы Дальнего Востока совершенствуются компанией ННК

Старейшая и крупнейшая в ДФО Владивостокская нефтебаза в этом году перешагнула 125-летний возрастной рубеж. Все эти годы предприятие выполняет не только экономическую, но и социальную функцию: само наличие базы гарантирует бесперебойное обеспечение жителей региона качественным моторным топливом.