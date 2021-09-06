Нефтебазы Дальнего Востока совершенствуются компанией ННК

Не смотря на неблагоприятную экономическую ситуацию и высокую стоимость привлекаемых кредитных средств, инвестиции в защиту окружающей среды от техногенного воздействия компания сохраняет на стабильно высоком уровне.
Старейшая и крупнейшая в ДФО Владивостокская нефтебаза в этом году перешагнула 125-летний возрастной рубеж. Все эти годы предприятие выполняет не только экономическую, но и социальную функцию: само наличие базы гарантирует бесперебойное обеспечение жителей региона качественным моторным топливом.
В этом году тут проводится реконструкция системы водоотведения, обновляются насосные станции, система управления оборудованием, фильтры и емкости. Монтаж установок проходит поэтапно и без остановки очистных сооружений.
В прошлом году проведена реконструкция одного из пирсов нефтебазы: усовершенствованы системы пожаротушения энергообеспечения. Модернизация резервуарного парка объекта ведется без увеличения объема емкостей хранения или расширения территориальных границ нефтебазы для сохранения уникальной природы Дальнего Востока.