Нефтебазы Дальнего Востока совершенствуются компанией ННК

Нефтебазы Дальнего Востока совершенствуются компанией ННК
Нефтебазы Дальнего Востока совершенствуются компанией ННК
Сегодня, 17:59ОбществоФото: предоставлено Группой ННК
Нефтебазовое хозяйство группы ННК обновляется в соответствии с природоохранным законодательством и современными экологическими требованиями. Именно поэтому модернизация оборудования компании — непрерывный и кропотливый процесс.

Не смотря на неблагоприятную экономическую ситуацию и высокую стоимость привлекаемых кредитных средств, инвестиции в защиту окружающей среды от техногенного воздействия компания сохраняет на стабильно высоком уровне.

Старейшая и крупнейшая в ДФО Владивостокская нефтебаза в этом году перешагнула 125-летний возрастной рубеж. Все эти годы предприятие выполняет не только экономическую, но и социальную функцию: само наличие базы гарантирует бесперебойное обеспечение жителей региона качественным моторным топливом.

В этом году тут проводится реконструкция системы водоотведения, обновляются насосные станции, система управления оборудованием, фильтры и емкости. Монтаж установок проходит поэтапно и без остановки очистных сооружений.

В прошлом году проведена реконструкция одного из пирсов нефтебазы: усовершенствованы системы пожаротушения энергообеспечения. Модернизация резервуарного парка объекта ведется без увеличения объема емкостей хранения или расширения территориальных границ нефтебазы для сохранения уникальной природы Дальнего Востока.

Сюжеты:
Приморье
Группа ННКДальний ВостокПриморье
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