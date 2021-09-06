«Восточно-страховой альянс» напоминает приморцам о возможности углубленной диспансеризации

Компания «Восточно-страховой альянс» напоминает жителям Приморского края о необходимости заботы о собственном здоровье. Граждане могут бесплатно пройти углубленное обследование у врачей и, в случае надобности, своевременно начать лечение.

«Процедуру жители Приморского края, как и всей страны, могут пройти бесплатно по полису ОМС. Запись на углубленную диспансеризацию ведется в поликлинике по месту прикрепления, либо через портал Госуслуг. Сама процедура проходит в два этапа и помогает скорректировать состояние здоровье человека в случае обнаружения факторов риска развития определенного заболевания. Настоятельно рекомендую жителям Приморского края позаботиться о своем здоровье и пройти диспансеризацию, ведь ранняя диагностика заболеваний помогает предотвратить появление осложнений и тяжелого течения болезней», — рассказал директор «Восточно-страхового альянса» Борис Тихонов. Он отметил, что глубокая диспансеризация особенно показана тем, что перенес COVID-19, в том числе и тем, кто переболел бессимптомно. После исследования, гражданин узнает точное состояние своего здоровья, исключит риски обострения хронических заболеваний, проблем сердечно-сосудистой, дыхательной и других систем организма. В Фонде социального страхования сообщили, что более 94 тысяч приморцев должны были пройти такое обследование в августе 2021 года. Глубокая диспансеризация проводится в два этапа. На первом — выявляют признаки развития хронических неинфекционных заболеваний и риски их развития. Пациенту предстоит пройти: измерение насыщения крови кислородом (сатурация) в покое;

тест с 6-минутной ходьбой;

спирометрия или спирография;

общий анализ крови развернутый;

биохимический анализ крови (включая исследования уровня холестерина, уровня липопротеинов низкой плотности, C-реактивного белка, определение активности аланинаминотрансферазы в крови, определение активности аспартатаминотрансферазы в крови, определение активности лактатдегидрогеназы в крови, исследование уровня креатинина в крови);

определение концентрации Д-димера в крови у граждан, перенесших среднюю степень тяжести и выше новой коронавирусной инфекции;

рентгенография органов грудной клетки (если не выполнялась ранее в течение года);

прием врачом-терапевтом. Второй этап диспансеризации проводится для дополнительного обследования и уточнения диагнозов: эхокардиография;

компьютерная томография легких;

дуплексное сканирование вен нижних конечностей Кстати, если гражданину не удается записаться по месту проживания или на «Госуслугах» на проведение углубленной диспансеризации, следует позвонить по бесплатному номеру телефона компании «Восточно-страхового альянса»: 8 800 333 79 03. После звонка, сотрудники компании займутся вопросом и окажут гражданину содействие в прохождении процедуры.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter