«Восточно-страховой альянс» напоминает приморцам о возможности углубленной диспансеризации

«Восточно-страховой альянс» напоминает приморцам о возможности углубленной диспансеризации
«Восточно-страховой альянс» напоминает приморцам о возможности углубленной диспансеризации
Сегодня, 13:33ОбществоФото: Антон Засимов / Медиахолдинг 1Mi
Компания «Восточно-страховой альянс» напоминает жителям Приморского края о необходимости заботы о собственном здоровье. Граждане могут бесплатно пройти углубленное обследование у врачей и, в случае надобности, своевременно начать лечение.

«Процедуру жители Приморского края, как и всей страны, могут пройти бесплатно по полису ОМС. Запись на углубленную диспансеризацию ведется в поликлинике по месту прикрепления, либо через портал Госуслуг. Сама процедура проходит в два этапа и помогает скорректировать состояние здоровье человека в случае обнаружения факторов риска развития определенного заболевания. Настоятельно рекомендую жителям Приморского края позаботиться о своем здоровье и пройти диспансеризацию, ведь ранняя диагностика заболеваний помогает предотвратить появление осложнений и тяжелого течения болезней», — рассказал директор «Восточно-страхового альянса» Борис Тихонов.

Он отметил, что глубокая диспансеризация особенно показана тем, что перенес COVID-19, в том числе и тем, кто переболел бессимптомно.

После исследования, гражданин узнает точное состояние своего здоровья, исключит риски обострения хронических заболеваний, проблем сердечно-сосудистой, дыхательной и других систем организма.

В Фонде социального страхования сообщили, что более 94 тысяч приморцев должны были пройти такое обследование в августе 2021 года.

Глубокая диспансеризация проводится в два этапа.

На первом — выявляют признаки развития хронических неинфекционных заболеваний и риски их развития. Пациенту предстоит пройти:

  • измерение насыщения крови кислородом (сатурация) в покое;
  • тест с 6-минутной ходьбой;
  • спирометрия или спирография;
  • общий анализ крови развернутый;
  • биохимический анализ крови (включая исследования уровня холестерина, уровня липопротеинов низкой плотности, C-реактивного белка, определение активности аланинаминотрансферазы в крови, определение активности аспартатаминотрансферазы в крови, определение активности лактатдегидрогеназы в крови, исследование уровня креатинина в крови);
  • определение концентрации Д-димера в крови у граждан, перенесших среднюю степень тяжести и выше новой коронавирусной инфекции;
  • рентгенография органов грудной клетки (если не выполнялась ранее в течение года);
  • прием врачом-терапевтом.

Второй этап диспансеризации проводится для дополнительного обследования и уточнения диагнозов:

  • эхокардиография;
  • компьютерная томография легких;
  • дуплексное сканирование вен нижних конечностей

Кстати, если гражданину не удается записаться по месту проживания или на «Госуслугах» на проведение углубленной диспансеризации, следует позвонить по бесплатному номеру телефона компании «Восточно-страхового альянса»: 8 800 333 79 03. После звонка, сотрудники компании займутся вопросом и окажут гражданину содействие в прохождении процедуры.

Сюжеты:
Приморье
Материалы по теме:
здоровьеКоронавирусПриморье
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «Золотой Рог — пресса» («Zrpress»)

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Издательская компания «Золотой Рог» (ОГРН 1162536095358)

Об использовании материалов сайта

Адрес:

И.о. главного редактора: Данилова А.В.

Адрес: 690014, Приморский край, г. Владивосток, ул. Некрасовская д. 36 «Б», офис 606

Контакты:

Отдел рекламы:

Тел: 8 (42-32) 45-92-22

+7 984 156-58-77

E-mail: ads@zrpress.ru

Тел./факс: (42-32) 45-04-85

E-mail: priem@zrpress.ru

Регистрационный номер и дата принятия решения о регистрации: серия ЭЛ № ФС 77 — 81105 от 17.05.2021; зарегистрировавший орган: Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

Содержит информационную продукцию категории 18+.

Регионы