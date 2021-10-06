Приморцы готовы сортировать бытовые отходы

Край вошел в число 46 регионов страны, которые получат субсидии на покупку специальных емкостей для вторсырья. Всего на эти цели правительство РФ предусмотрело 1 млрд рублей.
— На дополнительные федеральные средства планируется приобрести около 650 контейнеров, их установят в Артеме, Владивостоке, Уссурийске, Находке, Большом Камне, Фокино и Надеждинском районе, — рассказал министр ЖКХ Приморья Владимир Бабич.
По его словам, к настоящему времени в крае уже установлено около 500 оранжевых контейнеров для раздельного сбора отходов.
Заместитель председателя краевого правительства Елена Пархоменко подчеркнула, что переход на раздельный сбор мусора — одна из задач национального проекта «Экология».
— Год назад мы начали устанавливать во дворах Владивостока и Артема первые такие контейнеры. С тех пор все больше приморцев выказывают готовность сортировать бытовые отходы, что подтверждается и растущим числом заявок на специальные емкости, и участие жителей региона в различных экоакциях. Дополнительное финансирование из госбюджета позволит внедрять раздельный сбор в других муниципалитетах Приморья, — заявила зампред.
Отметим, в Приморье реализуется государственная программа края «Охрана окружающей среды Приморского края» на 2020–2027 годы.