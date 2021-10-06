Приморцы готовы сортировать бытовые отходы

— Год назад мы начали устанавливать во дворах Владивостока и Артема первые такие контейнеры. С тех пор все больше приморцев выказывают готовность сортировать бытовые отходы, что подтверждается и растущим числом заявок на специальные емкости, и участие жителей региона в различных экоакциях. Дополнительное финансирование из госбюджета позволит внедрять раздельный сбор в других муниципалитетах Приморья, — заявила зампред.