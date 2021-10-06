Приморцы готовы сортировать бытовые отходы

Приморцы готовы сортировать бытовые отходы
Приморцы готовы сортировать бытовые отходы
Сегодня, 15:53ОбществоФото: https://pixabay.com
В Приморье на приобретение контейнеров для раздельного сбора бытовых отходов выделено свыше 15 млн рублей из федерального бюджета, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Край вошел в число 46 регионов страны, которые получат субсидии на покупку специальных емкостей для вторсырья. Всего на эти цели правительство РФ предусмотрело 1 млрд рублей.

— На дополнительные федеральные средства планируется приобрести около 650 контейнеров, их установят в Артеме, Владивостоке, Уссурийске, Находке, Большом Камне, Фокино и Надеждинском районе, — рассказал министр ЖКХ Приморья Владимир Бабич.

По его словам, к настоящему времени в крае уже установлено около 500 оранжевых контейнеров для раздельного сбора отходов.

Заместитель председателя краевого правительства Елена Пархоменко подчеркнула, что переход на раздельный сбор мусора — одна из задач национального проекта «Экология».

— Год назад мы начали устанавливать во дворах Владивостока и Артема первые такие контейнеры. С тех пор все больше приморцев выказывают готовность сортировать бытовые отходы, что подтверждается и растущим числом заявок на специальные емкости, и участие жителей региона в различных экоакциях. Дополнительное финансирование из госбюджета позволит внедрять раздельный сбор в других муниципалитетах Приморья, — заявила зампред.

Отметим, в Приморье реализуется государственная программа края «Охрана окружающей среды Приморского края» на 2020–2027 годы.

Сюжеты:
Приморье
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экологияпереработка мусораПриморье
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