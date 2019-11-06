Для Visa и MasterCard, похоже, наступают черные дни

Для Visa и MasterCard, похоже, наступают черные дни

6 ноября 2019, 17:39
Общество
Многие банки планируют создать альтернативу американским платежным системам

Многие банки планируют создать альтернативу американским платежным системам

Около 20 банков Европы совместно разрабатывают общеевропейскую платежную систему, призванную заменить Visa и MasterCard. Об этом сообщает Twitter AFP, ссылаясь на источники.

Как стало известно, разработку назвали PEPSI (Pan-European Payment System Initiative).

Отмечается, что используя ее, можно будет управлять всеми видами дематериализованных платежей.

По имеющейся информации, в создании платежной системы принимает участие большинство французских банков. Кроме того, у работе подключен один из крупнейших немецких банков.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

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