Для Visa и MasterCard, похоже, наступают черные дни

Многие банки планируют создать альтернативу американским платежным системам Около 20 банков Европы совместно разрабатывают общеевропейскую платежную систему, призванную заменить Visa и MasterCard. Об этом сообщает Twitter AFP, ссылаясь на источники. Как стало известно, разработку назвали PEPSI (Pan-European Payment System Initiative). Отмечается, что используя ее, можно будет управлять всеми видами дематериализованных платежей. По имеющейся информации, в создании платежной системы принимает участие большинство французских банков. Кроме того, у работе подключен один из крупнейших немецких банков. Газета "Золотой Рог", Владивосток.

