На день рождения приморскому городу подарили обновленный сквер

На день рождения приморскому городу подарили обновленный сквер

6 ноября 2019, 16:08
Общество
Сквер освятили священнослужители местной епархии

В День народного единства в Арсеньеве состоялось торжественное открытие обновленного сквера в честь 25-летия г. Арсеньева.

С праздником всех горожан поздравил врио главы Арсеньевского городского округа Владимир ПИВЕНЬ. Владимир Сергеевич отметил, что благодаря национальному проекту «Жильё и городская среда» в городе появилось еще одно место, где люди разных возрастов могут отдыхать, гулять, заниматься спортом. Эту территорию для благоустройства выбрали сами жители.

Долгое время это место находилось в запущенном состоянии, но за несколько месяцев в сквере был выполнен большой объем работ: перепланировка местности, асфальтирование прогулочных дорожек, установка спортивных объектов, оформление зон отдыха.

Владимир Сергеевич Пивень выразил благодарность представителям подрядных организаций. В будущем году благоустройство территории сквера продолжится, в том числе и с учетом пожеланий горожан, здесь будут высажены деревья, кустарники.

В этом году в Арсеньеве обрели новый вид 27 дворов, завершилось асфальтирование аллеи парка «Восток», установлены две спортивные площадки возле «Востока» и «Юности» и реализован самый масштабный проект – завершена реконструкция сквера вокруг «Полета».

Сквер освятили священнослужители Арсеньевской епархии. В церемонии открытия сквера принял участие Владыка Арсеньевский и Дальнегорский Гурий. На территории прогулочной зоны сквера состоялась небольшая концертная программа.

Газета «Золотой Рог», Владивосток. Фото primgorod.ru.

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