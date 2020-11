На день рождения приморскому городу подарили обновленный сквер

Сквер освятили священнослужители местной епархии

В День народного единства в Арсеньеве состоялось торжественное открытие обновленного сквера в честь 25-летия г. Арсеньева. С праздником всех горожан поздравил врио главы Арсеньевского городского округа Владимир ПИВЕНЬ. Владимир Сергеевич отметил, что благодаря национальному проекту «Жильё и городская среда» в городе появилось еще одно место, где люди разных возрастов могут отдыхать, гулять, заниматься спортом. Эту территорию для благоустройства выбрали сами жители. Долгое время это место находилось в запущенном состоянии, но за несколько месяцев в сквере был выполнен большой объем работ: перепланировка местности, асфальтирование прогулочных дорожек, установка спортивных объектов, оформление зон отдыха. Владимир Сергеевич Пивень выразил благодарность представителям подрядных организаций. В будущем году благоустройство территории сквера продолжится, в том числе и с учетом пожеланий горожан, здесь будут высажены деревья, кустарники. В этом году в Арсеньеве обрели новый вид 27 дворов, завершилось асфальтирование аллеи парка «Восток», установлены две спортивные площадки возле «Востока» и «Юности» и реализован самый масштабный проект – завершена реконструкция сквера вокруг «Полета». Сквер освятили священнослужители Арсеньевской епархии. В церемонии открытия сквера принял участие Владыка Арсеньевский и Дальнегорский Гурий. На территории прогулочной зоны сквера состоялась небольшая концертная программа. Газета «Золотой Рог», Владивосток. Фото primgorod.ru.

