На день рождения приморскому городу подарили обновленный сквер

С праздником всех горожан поздравил врио главы Арсеньевского городского округа Владимир ПИВЕНЬ. Владимир Сергеевич отметил, что благодаря национальному проекту «Жильё и городская среда» в городе появилось еще одно место, где люди разных возрастов могут отдыхать, гулять, заниматься спортом. Эту территорию для благоустройства выбрали сами жители.