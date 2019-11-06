Названы три профессии, которые гарантируют пенсию свыше 40 тысяч рублей

Так, депутат Госдумы имеет право на прибавку к пенсии в размере 55%, если он проработал от 5 до 10 лет. Если парламентарий трудился более 10 лет, то его пенсия увеличивается сразу на 75%. В прошлом году пенсии депутатов находились на уровне 84,7 тысяч рублей, поэтому надбавки для тех, кто работал в парламенте дольше остальных, составляли от 46,6 до 63,5 тысяч рублей, сообщает «Газета.ру».