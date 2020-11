Названы три профессии, которые гарантируют пенсию свыше 40 тысяч рублей

В Приморье шансов получать такую пенсию не очень много

В Приморье шансов получать такую пенсию не очень много Среди россиян, которые получают пенсии от 40 тысяч рублей и выше, оказались депутаты, судьи и некоторые категории артистов. Их пенсии рассчитываются с учетом различных надбавок за стаж, награды и квалификации. Так, депутат Госдумы имеет право на прибавку к пенсии в размере 55%, если он проработал от 5 до 10 лет. Если парламентарий трудился более 10 лет, то его пенсия увеличивается сразу на 75%. В прошлом году пенсии депутатов находились на уровне 84,7 тысяч рублей, поэтому надбавки для тех, кто работал в парламенте дольше остальных, составляли от 46,6 до 63,5 тысяч рублей, сообщает «Газета.ру». Российским артистам прибавка к пенсии положена, если они удостоены наград «За заслуги перед отечеством» II, III, IV степеней. За ордена они могут получать ежемесячную надбавку в размере 330% от социальной пенсии для нетрудоспособных граждан — она составляет более 5 тыс. рублей. Народные и заслуженные артисты, прописанные в Москве, при выходе на пенсию дополнительно получают региональную надбавку в сумме 30 тысяч рублей. Судьи имеют право на 50% вознаграждения от зарплаты, если проработали не менее 25 лет и покидают должность по выслуге лет. После официального выхода на пенсию судьям выплачивается пожизненное обеспечение в размере 80% от зарплаты действующего судьи той же категории. В среднем зарплаты судей достигают 50-80 тысяч рублей. Ранее «Национальная служба новостей» писала, что эксперты назвали иллюзией мечту россиян о средней пенсии в 40 тысяч рублей. Газета "Золотой Рог", Владивосток.

