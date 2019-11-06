Названы три профессии, которые гарантируют пенсию свыше 40 тысяч рублей

Названы три профессии, которые гарантируют пенсию свыше 40 тысяч рублей

6 ноября 2019, 17:45
Общество
В Приморье шансов получать такую пенсию не очень много

В Приморье шансов получать такую пенсию не очень много

Среди россиян, которые получают пенсии от 40 тысяч рублей и выше, оказались депутаты, судьи и некоторые категории артистов. Их пенсии рассчитываются с учетом различных надбавок за стаж, награды и квалификации.

Так, депутат Госдумы имеет право на прибавку к пенсии в размере 55%, если он проработал от 5 до 10 лет. Если парламентарий трудился более 10 лет, то его пенсия увеличивается сразу на 75%. В прошлом году пенсии депутатов находились на уровне 84,7 тысяч рублей, поэтому надбавки для тех, кто работал в парламенте дольше остальных, составляли от 46,6 до 63,5 тысяч рублей, сообщает «Газета.ру».

Российским артистам прибавка к пенсии положена, если они удостоены наград «За заслуги перед отечеством» II, III, IV степеней. За ордена они могут получать ежемесячную надбавку в размере 330% от социальной пенсии для нетрудоспособных граждан — она составляет более 5 тыс. рублей. Народные и заслуженные артисты, прописанные в Москве, при выходе на пенсию дополнительно получают региональную надбавку в сумме 30 тысяч рублей.

Судьи имеют право на 50% вознаграждения от зарплаты, если проработали не менее 25 лет и покидают должность по выслуге лет. После официального выхода на пенсию судьям выплачивается пожизненное обеспечение в размере 80% от зарплаты действующего судьи той же категории. В среднем зарплаты судей достигают 50-80 тысяч рублей.

Ранее «Национальная служба новостей» писала, что эксперты назвали иллюзией мечту россиян о средней пенсии в 40 тысяч рублей.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

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