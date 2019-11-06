В Приморье построят крытый каток, детские сады и школу

При этом доходы на 2019 год предложено увеличить на сумму 185 309 тыс. руб. Дотацию на поддержку мер по сбалансированности бюджетов предложено утвердить в сумме 10 317 тыс. Всего изменение доходов составит 28 847,9 тыс. руб. Расходы эти будут направлены на содержание муниципальных учреждений культуры и обслуживающего персонала культуры, на приобретение грузового автомобиля для технического обслуживания образовательных учреждений, на приобретение и установку мягких кресел в кинотеатре «Россия», на дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселениям, на разработку проектно-сметной документации крытого ледового катка, на реализацию мероприятий в рамках подпрограммы "Профилактика нарушений и борьба с преступностью" в районе, на реализацию муниципальной программы "Образование", на зимнее содержание дорог и другие нужды.