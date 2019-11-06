В Приморье построят крытый каток, детские сады и школу

В Приморье построят крытый каток, детские сады и школу

6 ноября 2019, 14:30
Общество
Расходы на разработку проектно-сметной документации уже заложили в бюджет

На днях в Кавалерово состоялось очередное заседание Думы Кавалеровского района, на котором был рассмотрен широкий круг вопросов.

Рассмотрен вопрос о денежном вознаграждении освобожденного депутата Думы – с 98 тысяч депутаты предложили снизить размер зарплаты освобожденного депутата до 51 тыс. Это зарплата на уровне начальников отделов райадминистрации. Противник этого решения Сергей ПЛЕВАКО на заседание Думы не явился, как и глава фракции единороссов, бывший глава района Сергей ЗАЙЦЕВ. Самого освобожденного депутата Думы пока не избрали.

Депутаты также рассмотрели и утвердили вопрос о принятии решения Думы о внесении изменений в бюджет района на 2019 год и на плановый период 2020 г. и 2021 г. Основные параметры бюджета-19 составят: доходы – 764 787 тыс. руб., расходы – 774 524 тыс. руб., дефицит составит 9737 тыс. Доходы на 2020 год составят 600384 тыс. руб. Расходы – 600 384 тыс. Дефицит – 0. Расходы на 2021 г. составят 591 937 тыс. руб. Расходы – 69642 тыс. Дефицит – ноль.

При этом доходы на 2019 год предложено увеличить на сумму 185 309 тыс. руб. Дотацию на поддержку мер по сбалансированности бюджетов предложено утвердить в сумме 10 317 тыс. Всего изменение доходов составит 28 847,9 тыс. руб. Расходы эти будут направлены на содержание муниципальных учреждений культуры и обслуживающего персонала культуры, на приобретение грузового автомобиля для технического обслуживания образовательных учреждений, на приобретение и установку мягких кресел в кинотеатре «Россия», на дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселениям, на разработку проектно-сметной документации крытого ледового катка, на реализацию мероприятий в рамках подпрограммы "Профилактика нарушений и борьба с преступностью" в районе, на реализацию муниципальной программы "Образование", на зимнее содержание дорог и другие нужды.

Депутаты заслушали также начальника отдела жизнеобеспечения по вопросу о подготовке к отопительному периоду. Угля и мазута накоплено достаточно, Кавалерово зимой не замерзнет.

Заслушали депутаты доклад начальника отдела образования Галины ВОЛКОВОЙ "О реализации на территории района национальных проектов". Так, в этом году в рамках реализации программы "Образование" проведен выборочный капремонт спортивного зала школы пос. Рудный. В части реализации нацпроектов "Образование" и "Демография" для обеспечения доступности мест в детских садах в этом году проводятся проектно-изыскательские работы по строительству двух детских садов в пос. Кавалерово на 230 мест и пос. Хрустальный на 150 мест.

Выполняются работы по проектированию средней школы в Кавалерово за счет средств местного бюджета.

Для выполнения мероприятий регионального проекта "Культурная среда" нацпроекта "Культура" в этом году бюджету Кавалеровского района из краевого бюджета предоставлены субсидии на оснащение детской школы искусств музыкальными инструментами, учебной литературой, также приобретен передвижной многофункциональный культурный центр (автоклуб).

В рамках реализации региональных проектов нацпроекта "Демография" в этом году бюджету района из краевого бюджета предоставлены субсидии на обеспечение спортивным инвентарем, на приобретение спортивного технологического оборудования для оснащения спортивной площадки для сдачи норм ГТО, на проведение проектно-изыскательских работ по строительству крытого ледового катка, на капремонт баскетбольной площадки в Хрустальном.

В рамках реализации госпрограммы "Развитие образования Приморского края на 2013-2021 г." в этом году проведен капремонт кровли детсада № 4 в Кавалерово, работы по установке оконных блоков в детсадах № 4, 21 в Кавалерово, завершены работы по установке оконных блоков в школе пос. Хрустальный, идут работы по замене окон и ремонту кровли в детсаде № 10 пос. Хрустальный. На эти цели израсходовано 10 367 тыс. руб. Из них за счет средств местного бюджета профинансировано 321 тыс.

За счет средств местного бюджета в этом году проводятся мероприятия по ремонту здания начальной школы № 1 в Кавалерово (кровля, замена окон), ремонт кровли в детсаду № 2 в Кавалерово, устройство спортивной площадки в детсаду № 25 в Кавалерово, ремонт крыльца и асфальтирование дорожки в школе п. Хрустальный.

В 2020 г. за счет средств краевого бюджета планируется выполнить капремонт кровли в школе № 3 в Кавалерово, ремонт кровли и благоустройство территории детсада № 21 в Кавалерово, замену окон и ремонт кровли в детсаду № 22 в Кавалерово, замену окон, ремонт кровли и благоустройство территории детсада № 21 в Кавалерово, ремонт кровли , замену окон и благоустройство территории детсада № 27 пос. Горнореченский. На 2020 г. подана заявка на ремонт спортивного зала и спортивных сооружений в школе Горнореченского, спортивных сооружений в школе пос. Рудный.

В рамках реализации краевой программы Доступная среда в ЦДТ в 2019 г. проводится адаптация объекта для детей-инвалидов и детей с ОВЗ, в том числе закупка специализированного оборудования. Общая стоимость проводимых мероприятий составила 987 200 тыс. руб.

Татьяна КУРОЧКИНА. Газета «Золотой Рог», Владивосток. Фото rusbiathlon.ru.

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