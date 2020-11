Воспитательница морских котиков раскрыла газете "Золотой Рог" секреты работы со своими подопечными

Воспитательница морских котиков раскрыла газете «Золотой Рог» секреты работы со своими подопечными Татьяна ГНЕЗДИЛОВА – ведущий специалист отдела по работе с морскими млекопитающими в Приморском океанариуме. Она долго не знала, как правильно объяснить окружающим суть своей работы. Помогла пятилетняя дочь подруги, которая назвала ее «воспитательница морских котиков». Татьяна уверена, что это идеальное определение. Диана БЕЛАЯ. Газета "Золотой Рог", Владивосток.

