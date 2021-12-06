Минобороны привезло во Владивосток приборы и механизмы затонувшего немецкого миноносца

Минобороны привезло во Владивосток приборы и механизмы затонувшего немецкого миноносца
Минобороны привезло во Владивосток приборы и механизмы затонувшего немецкого миноносца
Сегодня, 14:15ОбществоФото: пресс-служба ВВО
В Доме офицеров флота во Владивостоке открылась передвижная выставка очная экспозиция Министерства обороны РФ и Русского географического общества.

Посетители смогут увидеть личные вещи и питание космонавтов, космический аппарат, скафандры и шлемы, космические капсулы и фотоаппаратуру. Выставлены поднятые со дна Балтийского моря в 2020 году приборы и механизмы с советского тральщика Т-45 и немецкого миноносца Т-31, участвующие в боях Великой Отечественной войны, а также рисунки и принадлежности с английского двухмачтового парусного судна с косыми парусами и другие артефакты.

Начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по Тихоокеанскому флоту капитан 3 ранга Илья Колесников уточнил, что это всё уникальные экспонаты из коллекции «Золотой фонд Русского географического общества РГО» и департамента культуры Министерства обороны «Хранившие семейное тепло». Кроме этого, посетители выставки смогут увидеть экспонаты Национального центра управления обороной России.

Перед прибытием во Владивосток выставка работала на Камчатке, где её посетило более 3 тысяч человек. В столице Приморья будет открыта до 13 декабря. Посетить её смогут военнослужащие, а также жители и гости столицы Приморья.

Сюжеты:
Приморье
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