Минобороны привезло во Владивосток приборы и механизмы затонувшего немецкого миноносца

Посетители смогут увидеть личные вещи и питание космонавтов, космический аппарат, скафандры и шлемы, космические капсулы и фотоаппаратуру. Выставлены поднятые со дна Балтийского моря в 2020 году приборы и механизмы с советского тральщика Т-45 и немецкого миноносца Т-31, участвующие в боях Великой Отечественной войны, а также рисунки и принадлежности с английского двухмачтового парусного судна с косыми парусами и другие артефакты.