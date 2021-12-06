В мэрии Владивостока определились со схемой уборки улиц от снега

За минувшую ночь во Владивостоке было вывезено более 9 тысяч кубометров снега. Это довольно внушительный объём, но до завершения работ по ликвидации последствий снегопада ещё далеко.

— Основная задача на сегодняшний день — выпустить из города машины, припаркованные на обочинах. Но использование крупной техники днём на основных магистралях создает дополнительные пробки. Эти работы переносим на ночь, днём чистим внутриквартальные проезды, — заявил мэр города Константин Шестаков. — Кроме того, необходимо обратить внимание на пешеходные связи, особенно рядом с крупными транспортными развязками, такими как Луговая, Семеновская и Баляева. Здесь нужно увеличить количество «ручников». Также глава Владивостока поручил провести работу с региональным оператором по вывозу мусора и решить проблему проезда в 17 дворов краевого центра, откуда мусор вывозят несвоевременно. — Все эти адреса на особом учёте, — прокомментировал заместитель начальника управления содержания жилфонда Виктор Алеко. — Также за минувшие дни мы проверили, как очистили от снега 871 двор во Владивостоке. Чисто было лишь в 287, во многих работы ведутся сейчас. Мы выдали 56 предупреждений и по 100 адресам составили материалы для дальнейших штрафов. Константин Шестаков поручил передать данные адреса в городскую прокуратуру для оперативного реагирования. — Тема работы УК стоит довольно остро. Если основные трассы мы почистили (да, есть недоработки, но по этим дорогам можно ездить), то во дворах ситуация не такая. Проверки продолжим, пока она не нормализуется, — отметил Константин Шестаков. Также дорожным службам поручено в ближайшее время решить проблему с подъездами к социальным объектам. В частности, осталось очистить территории к 38 детсадам.

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