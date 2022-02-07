Высокоскоростной интернет от «Ростелекома» появился в трёх сёлах Приморского края

Оптические линии связи для 657 домохозяйств в сёлах Бровничи, Чугуевка и Глазковка Приморья построил «Ростелеком». Все домохозяйства подключены по современной технологии GPON. Она предусматривает подключение абонентского оборудования к Сети по оптическому кабелю, который заводится непосредственно в дом.

Такое решение позволяет получить по одному проводу сразу несколько услуг и обеспечивает безупречное качество соединения и высокую надёжность. Кабель защищён от негативных воздействий внешней среды. Технический директор МРФ «Дальний Восток» ПАО «Ростелеком» Александр Баханцов отметил, что компания непрерывно расширяет проникновение оптической технологии на территории Приморского края. — На сегодня оптикой «Ростелекома» охвачены более 70% домохозяйств края. В 2022 году работа по созданию цифровой инфраструктуры в сельской местности продолжится, — сообщил Александр Баханцов. Ранее жители Чугуевки пользовались интернетом «Ростелекома» по медным линиям связи, а в Бровничах и Глазковке он вообще появился впервые. Для организации доступа к оптической сети «Ростелеком» построил в сёлах новые воздушные линии связи, протяжённость которых совокупно составила 21 км. Теперь жители населённых пунктов могут подключить интернет со скоростью до 100 Мбит/с. Современная сеть гарантирует стабильный доступ к цифровым услугам «Ростелекома»: видеосервису Wink, «Умному дому», образовательной платформе «Лицей» и другим. Сейчас в сёлах идёт активный процесс подключения абонентов к высокоскоростному интернету. Справка «ЗР» Узнать подробнее об услугах «Ростелекома», технической возможности их подключения можно на https://primorye.rt.ru/ или по телефону: 8 800 100 08 00.

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