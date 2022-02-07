Высокоскоростной интернет от «Ростелекома» появился в трёх сёлах Приморского края

Высокоскоростной интернет от «Ростелекома» появился в трёх сёлах Приморского края
Высокоскоростной интернет от «Ростелекома» появился в трёх сёлах Приморского края
Сегодня, 10:18ОбществоФото: Фото предоставлено компанией "Ростелеком"
Оптические линии связи для 657 домохозяйств в сёлах Бровничи, Чугуевка и Глазковка Приморья построил «Ростелеком». Все домохозяйства подключены по современной технологии GPON. Она предусматривает подключение абонентского оборудования к Сети по оптическому кабелю, который заводится непосредственно в дом.

Такое решение позволяет получить по одному проводу сразу несколько услуг и обеспечивает безупречное качество соединения и высокую надёжность. Кабель защищён от негативных воздействий внешней среды.

Технический директор МРФ «Дальний Восток» ПАО «Ростелеком» Александр Баханцов отметил, что компания непрерывно расширяет проникновение оптической технологии на территории Приморского края.

— На сегодня оптикой «Ростелекома» охвачены более 70% домохозяйств края. В 2022 году работа по созданию цифровой инфраструктуры в сельской местности продолжится, — сообщил Александр Баханцов.

Ранее жители Чугуевки пользовались интернетом «Ростелекома» по медным линиям связи, а в Бровничах и Глазковке он вообще появился впервые. Для организации доступа к оптической сети «Ростелеком» построил в сёлах новые воздушные линии связи, протяжённость которых совокупно составила 21 км.

Теперь жители населённых пунктов могут подключить интернет со скоростью до 100 Мбит/с. Современная сеть гарантирует стабильный доступ к цифровым услугам «Ростелекома»: видеосервису Wink, «Умному дому», образовательной платформе «Лицей» и другим. Сейчас в сёлах идёт активный процесс подключения абонентов к высокоскоростному интернету.

Справка «ЗР»

Узнать подробнее об услугах «Ростелекома», технической возможности их подключения можно на https://primorye.rt.ru/ или по телефону: 8 800 100 08 00.

Сюжеты:
Приморье
Материалы по теме:
интернетПриморьеРостелеком
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «Золотой Рог — пресса» («Zrpress»)

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Издательская компания «Золотой Рог» (ОГРН 1162536095358)

Об использовании материалов сайта

Адрес:

Главный редактор: Сычёва О.А.

Адрес: 690014, Приморский край, г. Владивосток, ул. Некрасовская д. 36 «Б», офис 613

Контакты:

Отдел рекламы:

Тел: +7 914 791-46-10

E-mail: ads@zrpress.ru

Тел./факс: (42-32) 45-04-85

E-mail: priem@zrpress.ru

Регистрационный номер и дата принятия решения о регистрации: серия ЭЛ № ФС 77 — 81105 от 17.05.2021; зарегистрировавший орган: Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

Содержит информационную продукцию категории 18+.

Регионы