Около 4 миллионов детей получат путевки в летние лагеря

Оздоровительную кампанию 2021 года и подготовку к ней обсудили на совместном заседании члены Межведомственной комиссии по вопросам организации отдыха и оздоровления детей и Комиссии Совета законодателей Российской Федерации при Федеральном Собрании Российской Федерации.
Первый заместитель Министра просвещения России Дмитрий Глушко отметил, что вопросы проведения летней оздоровительной кампании 2021 года стоят очень остро и требуют межведомственного взаимодействия.
«Мы видим увеличение показателей по количеству детей школьного возраста – сейчас их 16,5 миллиона, это около 22,4% от общей численности россиян. Это самая высокая доля детей в общей структуре населения страны за последние десять лет. Соответственно, перед нами стоит задача обеспечить максимальный охват детей организованным отдыхом и оздоровлением, уделяя особое внимание детям отдельных категорий», – сказал он.
Дмитрий Глушко подчеркнул, что необходимо задействовать потенциал лагерей с дневным пребыванием детей на базе школ как наиболее малозатратный вид отдыха, он также добавил, что это не может заменить ребёнку полноценный отдых и оздоровление в загородном или палаточном лагере.
Заместитель Председателя Государственной Думы Российской Федерации Ирина Яровая сообщила, что в этом году налоговые льготы для организаций детского отдыха установлены в 58 субъектах Федерации. По её словам, такой опыт нужно обобщить и учесть остальным регионам.
В соответствии с поручением Правительства в 2021 году во Всероссийские детские центры «Орлёнок», «Смена», «Океан» во Владивостоке и Международный детский центр «Артек» в приоритетном порядке уже направляются дети, получившие такое право в 2020 году и не реализовавшие его.