Около 4 миллионов детей получат путевки в летние лагеря

«Мы видим увеличение показателей по количеству детей школьного возраста – сейчас их 16,5 миллиона, это около 22,4% от общей численности россиян. Это самая высокая доля детей в общей структуре населения страны за последние десять лет. Соответственно, перед нами стоит задача обеспечить максимальный охват детей организованным отдыхом и оздоровлением, уделяя особое внимание детям отдельных категорий», – сказал он.