Неэффективность не наказуема?

Экс-руководителя обвиняют в злоупотреблении полномочиями и в коммерческом подкупе в особо крупном размере, сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры. Он заключён под стражу.
По версии следствия, с января по сентябрь 2020 года фигурант потребовал от подрядчика, задействованного в капремонте многоквартирного дома в Уссурийске, требование о необходимости покупки строительных материалов только у определённой компании. Затем, по завершении ремонтных работ, бывший руководитель Фонда сообщил, что инициирует оплату по договору только после заключения подрядчиком договора об уступке права её получения в пользу компании-поставщика строительных материалов.
Он же, с мая 2020 года по март 2021- го получил от представителя строительной компании через посредника 2,2 млн рублей за оказание общего покровительства деятельности юрлица. В частности, обещал преференции на заключение договора капремонта многоквартирных домов во Владивостоке, обеспечение беспрепятственной приёмки выполненных работ, а также регулярную и незамедлительную оплату работ по договору.
Уголовное дело в отношении фигуранта было возбуждено по результатам оперативных мероприятий, реализованных УФСБ России по Приморью. На 9 млн рублей, изъятых по месту жительства обвиняемого, наложен арест.
Уголовное дело будет направлено в Первореченский районный суд Владивостока.
Стоит отметить, что экс-руководителю Фонда капремонта можно указать и за нерачительное использование средств возглавляемого им ведомства.
Например, за счёт средств Фонда капитального ремонта Приморского края, как пояснили официально, плоская кровля дома номер 10 по ул. Героев Хасана во Владивостоке за два месяца непрерывных работ стала двускатной. Договор на осуществление работ был заключён в мае 2020 года.
Но, внимание: ранее, осенью 2019 года, депутаты ЗС ПК постановили исключить с 2020 года переделку крыши из плоской в двускатную из списка работ, оплачиваемых Фондом. Приморские парламентарии, среди которых немало профессиональных строителей, посчитали что на средства, потраченные на переделку плоской кровли в двускатную одного дома (9 млн рублей по ценам на осень 2019 года), можно капитально и без ущерба качеству отремонтировать плоские крыши в трёх домах. Однако, Фонд капремонта почему-то решил выделить именно данный дом, и именно в нём отремонтировать крышу способом, уже вычеркнутым из списка дозволенных. Интересно, что соседний дом, соединённый с указанным боковой стеной, так и остался с плоской крышей. Такое вот странное архитектурное решение.
Выявление и расследование преступлений в сфере жилищно–коммунального хозяйства находится на постоянном контроле в прокуратуре Приморского края, заявили в ведомстве. Но в приведённом факте контролирующие органы не усмотрели нарушения закона. Неэффективность расходов не подпадают под УК РФ и КоАП РФ, но вызывает нарекания у жителей Владивостока, и без того не очень довольных работой Фонда капремонта.