Неэффективность не наказуема?

Но, внимание: ранее, осенью 2019 года, депутаты ЗС ПК постановили исключить с 2020 года переделку крыши из плоской в двускатную из списка работ, оплачиваемых Фондом. Приморские парламентарии, среди которых немало профессиональных строителей, посчитали что на средства, потраченные на переделку плоской кровли в двускатную одного дома (9 млн рублей по ценам на осень 2019 года), можно капитально и без ущерба качеству отремонтировать плоские крыши в трёх домах. Однако, Фонд капремонта почему-то решил выделить именно данный дом, и именно в нём отремонтировать крышу способом, уже вычеркнутым из списка дозволенных. Интересно, что соседний дом, соединённый с указанным боковой стеной, так и остался с плоской крышей. Такое вот странное архитектурное решение.