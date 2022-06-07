Детский сад в Снеговой Пади почти готов к приёму детей

Детсад, который под контролем мэрии Владивостока возведён в районе Снеговой Пади (на улице Анны Щетининой, 24), полным ходом готовят к открытию в новом учебном году.

Садик практически готов к приёму маленьких подопечных. Малышей ждут современные игровые площадки, а также светлые и просторные аудитории для занятий. Уже полностью обустроены санузлы, оборудован пищеблок. Как отметил первый заместитель главы администрации Владивостока Сергей Дмитриенко, на данный момент специалисты закупают мебель и прочее необходимое оборудование. — Сейчас в активной стадии находится процедура лицензирования деятельности этого детского сада. Особое внимание уделяется подбору персонала, а особенно поиску воспитателей, — рассказал Сергей Дмитриенко. Работникам детского сада предлагаются всевозможные бонусы, в том числе стимулирующие выплаты, компенсация за оплату услуг ЖКХ, ежегодный отпуск от 50 дней, методическое сопровождение и другие возможности. При учёте полной укомплектованности состава воспитателей детский сад сможет принять 12 детских групп разных возрастов. Новый детсад в Снеговой Пади станет четвёртым по счёту дошкольным учреждением в этом районе. Он построен в рамках программы «Единая субсидия». Из федерального бюджета по линии Минвостокразвития России было выделено 411,9 миллиона рублей. Также в конце прошлого года во Владивостоке был сдан второй детский сад в микрорайоне Патрокл, здесь же сейчас строят современную школу на 1275 мест.

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