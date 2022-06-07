Выбор и бронирование отеля с помощью «Озон Тревел»

Выбор и бронирование отеля с помощью «Озон Тревел»
Выбор и бронирование отеля с помощью «Озон Тревел»
Вчера, 18:32ОбществоФото: 1MI
Если вы направляетесь в отпуск, встает вопрос о выборе отеля. Подобрать гостиницу просто. Достаточно иметь под рукой гаджет с выходом в интернет.

Быстрый поиск гостиниц обеспечивает сервис «Озон Тревел». Здесь есть все, чтобы выбрать отель в соответствии с собственными представлениями о комфорте и доступной цене.

Как найти номер и забронировать его

Пользователи сервиса затрачивают минимум времени на поиск и бронирование номеров. Находясь непосредственно на странице сервиса, нужно указать через фильтр следующие параметры:

  • один из 3 вариантов — аэропорт, город, гостиница;

  • дату заезда и дату выезда;

  • число гостей, в том числе детей (фильтром предусмотрена возможность указывать возраст ребенка).

Сервис предлагает более 1,5 млн расположенных в разных точках мира отелей, а также хостелов и апартаментов. Гостям доступна информация о наличии мест, дополнительных услугах, тарифах, правилах отеля. Возможно бронирование номеров разного типа.

Как оплатить гостиницу

Помимо выбора и бронирования отеля, на сайте https://www.ozon.ru/travel/hotels есть возможность оплаты гостиницы. Итоговая стоимость зависит от численности гостей, срока проживания и ряда иных параметров. Определяется индивидуально. Фиксируется после того, как отель добавлен в заказ и забронирован.

Оплата осуществляется на OZON одним из следующих способов:

  • банковской картой;

  • за счет списания денежных средств с баланса;

  • баллами от «Озона».

Абсолютно все цены указаны в национальной валюте — рублях РФ. В итоговую стоимость включены сборы за всех проживающих. Непосредственно по прибытии и после заселения в гостиницу оплачивать приходится только необходимые вам дополнительные услуги.

Обратите внимание — ряд гостиниц работают по депозиту. Это означает, что на карте могут быть заблокированы денежные средства в соизмеримой проживанию в течение 1-2 ночей сумме. В некоторых странах, например, в Риме, есть туристический налог. Он также оплачивается отдельно по факту прибытия в страну и в стоимость покупаемого через «ОЗОН» номера не включается.

После того, как оплата за забронированный отель совершена, в разделе Ozon Travel личного кабинета отображается ваш заказ.

Как отменить бронирование

Иногда возникают ситуации, когда поездка отменяется в последний момент или переносятся ее даты. Покупая гостиничный номер через «Озон», пользователь ресурса имеют возможность отказаться от ранее забронированного номера в отеле. Примечательно, что отмене подлежит как оплаченный, так и неоплаченный заказ.

Прежде чем отменять бронирование, важно ознакомиться с условиями отмены. Возможны финансовые потери, поскольку некоторые гостиницы штрафуют гостей за подобные действия. Условия отмены подробно изложены и доступны пользователю в карточке заказа, которая находится в разделе «Номера и гости». Также необходимо помнить о том, что при покупке номера с применением невозвратного тарифа отмена бронирования с возвратом денежных средств невозможна. Отменить номер удастся, но за него будет удержана полная стоимость.

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