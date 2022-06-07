Выбор и бронирование отеля с помощью «Озон Тревел»

Если вы направляетесь в отпуск, встает вопрос о выборе отеля. Подобрать гостиницу просто. Достаточно иметь под рукой гаджет с выходом в интернет.

Быстрый поиск гостиниц обеспечивает сервис «Озон Тревел». Здесь есть все, чтобы выбрать отель в соответствии с собственными представлениями о комфорте и доступной цене. Как найти номер и забронировать его Пользователи сервиса затрачивают минимум времени на поиск и бронирование номеров. Находясь непосредственно на странице сервиса, нужно указать через фильтр следующие параметры: один из 3 вариантов — аэропорт, город, гостиница; дату заезда и дату выезда; число гостей, в том числе детей (фильтром предусмотрена возможность указывать возраст ребенка). Сервис предлагает более 1,5 млн расположенных в разных точках мира отелей, а также хостелов и апартаментов. Гостям доступна информация о наличии мест, дополнительных услугах, тарифах, правилах отеля. Возможно бронирование номеров разного типа. Как оплатить гостиницу Помимо выбора и бронирования отеля, на сайте https://www.ozon.ru/travel/hotels есть возможность оплаты гостиницы. Итоговая стоимость зависит от численности гостей, срока проживания и ряда иных параметров. Определяется индивидуально. Фиксируется после того, как отель добавлен в заказ и забронирован. Оплата осуществляется на OZON одним из следующих способов: банковской картой; за счет списания денежных средств с баланса; баллами от «Озона». Абсолютно все цены указаны в национальной валюте — рублях РФ. В итоговую стоимость включены сборы за всех проживающих. Непосредственно по прибытии и после заселения в гостиницу оплачивать приходится только необходимые вам дополнительные услуги. Обратите внимание — ряд гостиниц работают по депозиту. Это означает, что на карте могут быть заблокированы денежные средства в соизмеримой проживанию в течение 1-2 ночей сумме. В некоторых странах, например, в Риме, есть туристический налог. Он также оплачивается отдельно по факту прибытия в страну и в стоимость покупаемого через «ОЗОН» номера не включается. После того, как оплата за забронированный отель совершена, в разделе Ozon Travel личного кабинета отображается ваш заказ. Как отменить бронирование Иногда возникают ситуации, когда поездка отменяется в последний момент или переносятся ее даты. Покупая гостиничный номер через «Озон», пользователь ресурса имеют возможность отказаться от ранее забронированного номера в отеле. Примечательно, что отмене подлежит как оплаченный, так и неоплаченный заказ. Прежде чем отменять бронирование, важно ознакомиться с условиями отмены. Возможны финансовые потери, поскольку некоторые гостиницы штрафуют гостей за подобные действия. Условия отмены подробно изложены и доступны пользователю в карточке заказа, которая находится в разделе «Номера и гости». Также необходимо помнить о том, что при покупке номера с применением невозвратного тарифа отмена бронирования с возвратом денежных средств невозможна. Отменить номер удастся, но за него будет удержана полная стоимость. Общество с ограниченной ответственностью «Интернет Решения», ОГРН 1027739244741, 123112, г. Москва, Пресненская наб., д. 10, эт. 41, Пом. I, комн. 6

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