Жаркое лето в Приморье: Wink покажет лучшие матчи чемпионата Бразилии в прямом эфире

Жаркое лето в Приморье: Wink покажет лучшие матчи чемпионата Бразилии в прямом эфире
Жаркое лето в Приморье: Wink покажет лучшие матчи чемпионата Бразилии в прямом эфире
Вчера, 13:14ОбществоФото: предоставлено ПАО "Ростелеком"
Чемпионат России по футболу и Лига чемпионов уже закончились, а горячий бразильский футбол остается с болельщиками на все лето — видеосервис Wink продолжает эксклюзивные прямые трансляции лучших матчей первенства Бразилии. Какие поединки обещают стать самыми яркими?

Яркий июньский вечер обеспечит Королевская схватка — так называют матчи между клубами «Палмейрас» и «Сан-Паулу». За почти 100-летнюю историю этого дерби команды накопили почти равное количество побед, и тем интереснее наблюдать, как закончится очередная встреча лидеров бразильского футбола. Wink покажет этот матч 19 июня.

В июле нельзя пропустить игру, в которой на поле выйдут лучшие с момента старта первенства бомбардиры — Хонатан Кальери из «Сан-Паулу» (8 голов) и все тот же Халк из «Атлетико Минейро» (5 голов). Помимо личного соперничества нападающих, остроты встрече добавит тот факт, что обе команды вполне реально претендуют на чемпионство 2022 года. Трансляция в Wink состоится 10 июля.

Наконец, в августе поклонников бразильского футбола ждет Дерби Паулиста — матч между клубами «Палмейрас» и «Коринтианс». Это противостояние входит в десятку величайших дерби в мире. Последний раз соперники встречались на поле в 2020 году, когда из-за ковидных ограничений играть пришлось на пустом стадионе без зрителей. Тогда после серии пенальти победил «Палмейрас». Долгожданный матч с поддержкой болельщиков видеосервис Wink покажет в прямом эфире 14 августа.

Чемпионат Бразилии по футболу проходит по системе «весна–осень». За звание лучшего соревнуются 20 ведущих клубов страны: команда встречается с каждым соперником два раза за сезон, на домашнем стадионе и в гостях, в общей сложности проводя 38 игр. Команды распределяются в турнирной таблице по общему количеству очков, победам, разнице мячей и забитым голам. В конце каждого сезона клуб с наибольшим количеством очков становится чемпионом.

Актуальное расписание трансляций и записи матчей можно найти в специальном разделе Wink.

Справка «ЗР»

Wink — цифровой видеосервис «Ростелекома», который объединяет преимущества интерактивного телевидения (более 400 телеканалов) и онлайн-кинотеатра с отличной коллекцией кино, сериалов, мультфильмов, концертов и другого контента на любой вкус (60 000 позиций). Wink доступен на экранах домашнего телевизора (с помощью ТВ-приставки, приложений в Smart TV, Apple TV и Android TV), смартфоне или планшете (с помощью мобильных приложений для Android и iOS), ноутбуке и компьютере (на видеопортале wink.ru).

Сюжеты:
Приморье
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