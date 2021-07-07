Новый автобусный маршрут появится во Владивостоке

Новый маршрут общественного транспорта появится во Владивостоке — по просьбам граждан, автобусы № 30к будут возить пассажиров до поликлиники № 6 на Черемуховой, 32, сообщили в администрации приморской столицы.

«Все решения об изменении маршрутной сети принимаются только после изучения пассажиропотока и пожеланий горожан. В наше управление обращались пассажиры с просьбой пустить автобус до поликлиники № 6. На данный момент ближайшая остановка находится в 300 метрах от медицинского учреждения, по пути приходится идти в подъем либо преодолевать несколько лестниц — для людей старшего возраста это, конечно, тяжело. А учитывая, что на базе данной поликлиники открыт амбулаторно-инфекционный центр и поток пациентов увеличился в разы, вопрос введения здесь маршрута общественного транспорта особенно актуален», — рассказал начальник управления транспорта Александр Иванов. По маршруту «Бухта Тихая — Черёмуховая — Бухта Тихая» будут ходить два автобуса № 30к с интервалом движения в 30 минут. Автобусы запустят во второй половине июля, после заключения контракта с перевозчиком. Стоит отметить, что в 2021 году были введены изменения в маршрут № 5 — его продлили до Назимовской батареи. Также планируется измененить схемы маршрутов № 5, 12, 29к и 79. Маршрут № 12 продлят до Семеновской, № 79 «Бухта Тихая — Перинатальный центр — ТЦ «Изумруд» пойдет через фуникулер и Партизанский проспект, № 29к продлевается до мыса Поспелова. Осенью текущего года в городе начнут действовать еще четыре маршрута: № 78 «Волховская — Семеновская», № 87 «Семеновская — Мыс Чумака», № 91 «Майора Филипова — Багратиона» и № 99 «Адмирала Смирнова — Снеговая Падь». Также новый маршрут вводится на полуострове Песчаный — это автобус № 94д «Центр (с. Береговое) — 54 км автодороги 05А-214», который в отсутствие навигации будет подвозить пассажиров к федеральной трассе, где они смогут пересаживаться на другие автобусы.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter