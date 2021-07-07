Мотивация — ключевой фактор успешного образования и залог того, что молодой человек не разочаруется в выборе. Для кого-то определяющее значение при выборе профессии имеют семейные традиции, для кого-то — престиж или возможность хорошего заработка впоследствии. В каждом колледже в течение всего учебного года ведут профориентационную работу, приглашая школьников, рассказывая и показывая им «товар лицом». Дополнением к официальной агитации могут стать отзывы тех, кто уже учится или уже отучился в том или ином колледже. Очень многие оставляют подробные комментарии о местах своей учёбы. Насколько можно доверять этим мнениям, каждый решает сам.