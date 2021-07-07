«Владивосток 2000+21»: Столице Дальнего Востока исполнился 161 год

Город, где, по мнению жителей западной части России, утро начинается не с кофе, а с «милкиса», не с бутерброда, а с пянсе, выгуливают тут перед работой не медведя, а тигра и кроме «Тойоты» других машин не ездит, стал старше на один год. Что же успел город за это время, чем живет, чем дышит, чего достиг, и что планирует Владивосток? Вспоминал и выяснял «Золотой Рог».