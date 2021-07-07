Всем миром: Для семей с детьми в Приморье предусмотрено 27 мер поддержки

Если разбираться в том, что такое национальный проект «Демография», то все очень просто. Это комплекс мер, направленных на снижение смертности и увеличение рождаемости и продолжительности жизни. Иначе говоря, это та программа действий, с помощью которой государство планирует добиться поставленных целей. Это и финансовая поддержка семей при рождении детей, и содействие занятости молодых матерей, и укрепление общественного здоровья, и повышение спортивной активности населения. Собственно, это и есть направления деятельности власти, которые в совокупности формируют национальный проект «Демография».