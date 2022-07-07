С 1 июля в Советском районе Владивостока частично перекрывают дороги

С 1 июля работы по замене теплотрассы пройдут на пешеходной зоне от пересечения ул. Русской и пр-та 100-летия Владивостока, в сторону фигуры кита.
С 8 июля работы пройдут в четыре этапа с частичным сужением проезжей части и организацией реверсивного движения. Объезд будет организован по улицам:
Плановую перекладку теплотрассы протяженностью 216 метров завершат к концу августа. Часть работ по замене участка магистральной теплотрассы в данном районе уже была выполнена в 2021 году, в этом году энергетики продолжат ремонт.
Специалисты Приморских тепловых сетей просят жителей и гостей Владивостока отнестись с пониманием к проводимым работам, так как они необходимы для обеспечения качественного теплоснабжения жителей города в осенне-зимний период.