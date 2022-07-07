С 1 июля в Советском районе Владивостока частично перекрывают дороги

С 1 июля в Советском районе Владивостока частично перекрывают дороги
С 1 июля в Советском районе Владивостока частично перекрывают дороги
Вчера, 10:07ОбществоФото: пресс-службы СП "Приморские тепловые сети"
Структурное подразделение «Приморские тепловые сети» (ПТС, филиал «Приморская ге-нерация» АО «ДГК») 1 июля начинает плановые ремонтные работы на участке магистральной теплотрассы в районе проспекта 100-летия Владивостока.

С 1 июля работы по замене теплотрассы пройдут на пешеходной зоне от пересечения ул. Русской и пр-та 100-летия Владивостока, в сторону фигуры кита.

Фото:пресс-службы СП "Приморские тепловые сети"

С 8 июля работы пройдут в четыре этапа с частичным сужением проезжей части и организацией реверсивного движения. Объезд будет организован по улицам:

  • Енисейской,
  • Кирова,
  • Магнитогорской,
  • Чапаева,
  • проспекту 100-летия Владивостока.
Фото:пресс-службы СП "Приморские тепловые сети"

Плановую перекладку теплотрассы протяженностью 216 метров завершат к концу августа. Часть работ по замене участка магистральной теплотрассы в данном районе уже была выполнена в 2021 году, в этом году энергетики продолжат ремонт.

Фото:пресс-службы СП "Приморские тепловые сети"

Специалисты Приморских тепловых сетей просят жителей и гостей Владивостока отнестись с пониманием к проводимым работам, так как они необходимы для обеспечения качественного теплоснабжения жителей города в осенне-зимний период.

Сюжеты:
Приморье
Материалы по теме:
Владивостокблагоустройство2
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «Золотой Рог — пресса» («Zrpress»)

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Издательская компания «Золотой Рог» (ОГРН 1162536095358)

Об использовании материалов сайта

Адрес:

Главный редактор: Сычёва О.А.

Адрес: 690014, Приморский край, г. Владивосток, ул. Некрасовская д. 36 «Б», офис 606

Контакты:

Отдел рекламы:

Тел: +7 (423) 245-92-22, +7 (914) 791-46-10

E-mail: ads@zrpress.ru, mushinskaya@zrpress.ru

Тел./факс: (42-32) 45-04-85

E-mail: priem@zrpress.ru

Регистрационный номер и дата принятия решения о регистрации: серия ЭЛ № ФС 77 — 81105 от 17.05.2021; зарегистрировавший орган: Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

Содержит информационную продукцию категории 18+.

Регионы