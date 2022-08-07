Август: пора собираться в школу

Сборы в школу в 2021 году обошлись российским семьям с детьми совсем недёшево. По данным Федеральной службы государственной статистики (Росстат), на подготовку к учебному году сына родители потратили 19 600 рублей, а на дочерей ещё больше – 24 100 рублей. Правда, в июле минувшего года семьям с детьми школьного возраста (от 6 до 18 лет) к началу учебного года произвели единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей , что стало существенной поддержкой граждан.
При этом, Росстат отмечал, что жителям дальневосточных территорий денег на подготовку детей к школе требовалось больше. Во что обойдутся сборы в школу в этом году, разбирался «ЗолотойРог».
Не потратить лишнего помогают своевременные сборы и подготовка к новому учебному году.
«К сборам в школу уже приступили, собираться лучше заранее, потому что это дороговато для семейного бюджета, особенно если школьников, как у нас, двое. Нужно купить очень много: тетради и прочую канцелярию, форму – и школьную, и спортивную, обувь, верхнюю одежду. Обходится всё это дорого, так как стараюсь приобрести всё качественное, чтобы ребёнку было удобно и комфортно пользоваться, а всё качественное дорого. Обычно покупки делаю в магазинах, так как хочется всё потрогать руками и определить качество товара, к сожалению, был печальный опыт покупки в интернете: то качество не то, то размер не подошёл. Можно, конечно, что-то и в интернете купить, например, канцелярию», – делится с нашим изданием своим опытом подготовки к новому учебному году мама школьницы Елена Пелекшева.
Первый раз всегда дороже?
Современным первоклассникам нужны не одни только тетрадки и пеналы, но и электронные гаджеты. Специалисты отмечают, что сегодня около 90 процентов детей в возрасте от 7 до 11 лет пользуются интернетом, в том числе 76 процентов из них выходят в сеть для подготовки к урокам.
Один из лидеров рынка по продаже цифровой и бытовой техники в России – компания DNS этим летом предлагает ноутбук для занятий примерно за 25 тысяч, планшет - за 13 000 рублей, телефон на базе Android – за 10 тысяч.
Кружки и секции
Многие школьники также занимаются в различных кружках, клубах и секциях. Или отправляются всем классом на экскурсии. И не всегда это бесплатно.
«Каждые каникулы учитель предлагает поездки куда-то, это, конечно, добровольно, но оплачивается за свой счёт»,– рассказывает мама школьницы из Владивостока Анна Евдокимова.
Проститься со школой также затратно
Для одиннадцатиклассников последний год также не дёшев. Особенно прощание со школой.
«Выпускной обошёлся очень дорого: около двадцати тысяч сдавали на организацию торжества и ресторан, возможно, даже больше, так как сдавали на протяжении всего учебного года. Оплачивали украшения, цветы учителям, услуги фотографа, подарок школе. Платье покупали недорогое, в пределах десяти тысяч, приготовления к выпускному обошлись дороже платья», – рассказала нашему изданию мама выпускницы-2022 из Тернейского муниципального округа Приморья Наталья Никитина.
Выпускникам будущего года и их родителям лучше позаботиться о покупке платья или костюма заранее, когда цены на наряды не так велики.
«Наш выпускной прошёл замечательно, это было первое большое торжество после ковидных ограничений. Было много людей, украшений, поздравлений и улыбок. Правда, праздник обошёлся дорого, около ста пятидесяти тысяч рублей и даже больше. Деньги пошли на застолье – по три тысячи с человека, а у нас только выпускников почти тридцать человек плюс родители и учителя, ещё украшение самого места проведения торжества и ведущая. Ещё мы заказывали цветы, портреты директора и классного руководителя на холсте», – рассказала выпускница 2022 года Алина Мышкина.
Кстати о цветах
Первое сентября традиционно представляется праздником, украшенным пышными букетами. Но в последние годы всё больше школ участвуют в акции «Дети вместо цветов». Это когда каждый ребёнок дарит учителю по одному цветку, а сэкономленные на букетах деньги пускают на благотворительность.
Валерия СОЛОДУН