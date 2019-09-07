На острове Русском построят громадный аквапарк

На острове Русском построят громадный аквапарк

7 сентября 2019, 10:48
Общество
К своему стыду, Владивосток остается единственным относительно крупным городом на тихоокеанском побережье, в котором нет аквапарка

К своему стыду, Владивосток остается единственным относительно крупным городом на тихоокеанском побережье, в котором нет аквапарка

Похоже, он станет самым масштабным на Дальнем Востоке.

ООО «Истерн Аква Парадайз» (Владивосток) выступило инициатором строительства на острове Русский крытого аквапарка стоимостью 10,2 млрд рублей. Развлекательный объект будет расположен на полуострове Саперный.

Соответствующее соглашение компания подписала на V Восточном экономическом форуме (ВЭФ) c Агентством Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта (АПИ). По данным агентства, в рамках проекта будет создано 115 рабочих мест.

Согласно концепции освоения острова Русский, ранее одобренной правительством РФ, в аквапарке будут расположены несколько бассейнов, водные горки, аттракционы, а также комплекс кафе, ресторанов и павильонов розничной торговли, рассчитанный на ежедневную круглогодичную эксплуатацию.

Как ранее сообщала газета «Золотой Рог», крупный аквапарк в настоящее время строится в гостиничном комплексе «Теплое море». ООО «Аквапарк «Теплое море» реализует проект в рамках режима Свободный порт Владивосток.

Олег КЛИМЕНКО. Газета "Золотой Рог", Владивосток.

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