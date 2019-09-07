На острове Русском построят громадный аквапарк

Согласно концепции освоения острова Русский, ранее одобренной правительством РФ, в аквапарке будут расположены несколько бассейнов, водные горки, аттракционы, а также комплекс кафе, ресторанов и павильонов розничной торговли, рассчитанный на ежедневную круглогодичную эксплуатацию.