Трутнев одернул "Аэрофлот"

Пообещав приморцам сохранить льготные билеты «Плоские» тарифы на авиабилеты на Дальний Восток отменяться не будут, сообщил журналистам в пятницу после окончания Восточного экономического форума (ВЭФ) вице-премьер Юрий ТРУТНЕВ. Таким образом, «Аэрофлоту» указали его место. «Отменяться "плоские" тарифы не будут. Думаю, дальше можно не продолжать рассуждать», - сказал г-н Трутнев. Накануне ВЭФ глава крупнейшего авиаперевозчика страны заявил, что «Аэрофлот» в перспективе откажется от практики льготных тарифов, что в любом случае приведет к повышению цен на авиабилеты на самых популярных направлениях. Последние годы на рейсах «Аэрофлота» и «России» из Москвы в дальневосточные города действуют так называемые «плоские» тарифы в эконом-классе. Это тарифы с фиксированной ценой, которая не зависитот даты покупки билета. Воспользоваться такими тарифами может любой пассажир, независимо от возраста и региона проживания. Те есть речь не идет о привилегии для приморцев. Цена такого билета на рейсы самого «Аэрофлота» между Москвой и Владивостоком составляет 25 тыс. рублей туда и обратно, АК «Россия» - 22 тыс. рублей. «Да, «плоские» тарифы достаточно серьезным бременем ложатся на экономику «Аэрофлота». Более того, это нерыночная мера, и в правительстве, в разных министерствах, нет единства по этому поводу. Многие считают, что это должно со временем отойти, потому что должна быть конкуренция. Я с этим согласен. Мы ввели «плоские» тарифы в 2015 году как временную меру, чтобы поднять мобильность населения. Это было сделано: сейчас летают люди, которые раньше вообще не летали, те же пенсионеры. Тариф 22 тыс. рублей туда-обратно на «России» и 25 тыс. на «Аэрофлоте» - если вы пересчитаете на час полета, то такси в Москве стоит столько же или дороже точно, мы это считали. Поэтому это серьезная потеря для «Аэрофлота», - сказал гендиректор «Аэрофлота» Виталий САВЕЛЬЕВ в интервью «Интерфаксу». Олег КЛИМЕНКО. Газета "Золотой Рог", Владивосток Фотобанк ТАСС

