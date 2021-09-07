Приморцы могут бесплатно обучиться вождению на категории С и Д

Приморцы могут бесплатно обучиться вождению на категории С и Д
Приморцы могут бесплатно обучиться вождению на категории С и Д
Сегодня, 13:14ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
Приморский центр занятости зовет безработных приморцев обучиться вождению и получить специальности «водитель категории С» и «водитель категории Д». Затем можно будет гарантированно устроиться на работу в Дальнегорском ГО.

Выпускников ждут в крупных транспортных компаниях и обещают им достойную зарплату.

Водителей будут обучать во Владивостоке в течение полутора месяцев. Старт занятий первой группы намечен на октябрь. Второй — на февраль 2022-го. Чтобы успеть занять свое место в группе, в центр занятости следует обратиться уже в ближайшее время.

«Несмотря на то, что обучение будет проходить во Владивостоке, мы надеемся увидеть граждан со всего Приморья. Расходы по обучению, медицинскому освидетельствованию, временному проживанию, за проезд к месту обучения и обратно несет служба занятости», – рассказали в министерстве профессионального образования и занятости населения Приморского края.

Чтобы пройти обучение нужен официальный статус безработного.

По интересующим вопросам можно обратиться в органы службы занятости по прописке или по телефонам: 8 (423) 222-72-15, 8 (42373) 3-32-40.

Кстати, в регионе реализуется государственная программа «Содействие занятости населения Приморского края» на 2020-2027 годы.

Сюжеты:
Приморье
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