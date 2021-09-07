Список мер социальной поддержки в Приморье для участников ВОВ

в размере 50% от действующего тарифа по проезду на автомобильном, водном транспорте общего пользования по маршрутам регулярных перевозок в междугородном сообщении;

в размере 50% стоимости билета длительного пользования для проезда в городском сообщении, предоставляющего право на неограниченное количество поездок в течение указанного срока действия;

в размере 50% стоимости билета длительного пользования в пригородном сообщении, предоставляющего право на неограниченное и фиксированное количество поездок в течение указанного срока действия за проезд автомобильным транспортом общего пользования по маршрутам регулярных перевозок в пригородном сообщении;

в размере 50% стоимости билета за проезд на воздушном транспорте, приобретенного по социальному тарифу на перевозки пассажиров воздушным транспортом на местных авиалиниях, включая местности Приморского края, приравненные к районам Крайнего Севера (в отношении граждан, постоянно проживающих на территориях Дальнегорского, Дальнереченского городских округов, Дальнереченского, Кавалеровского, Красноармейского, Ольгинского, Пожарского муниципальных районов, Лазовского и Тернейского муниципальных округов);