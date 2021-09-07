В Приморье модернизируют водохранилище и укрепят берега рек

Приморью выделили на этот год 130 млн рублей — для строительства новых и укрепление старых дамб, сообщил в интервью РИА Новости на шестом Восточном экономическом форуме губернатор региона Олег Кожемяко.

Как отметили в пресс-службе края, в последние годы Приморье постоянно страдало от паводков в результате тайфунов в конце лета — начале осени. В этом году в регионе впервые за несколько лет не отмечается масштабных подтоплений. — В этом году на противопаводковые мероприятия нам было выделено 130 миллионов рублей. Сделано уже многое, но впереди еще много работы. Предстоит потрудиться на реках Богатая и Пионерская, выполнить реконструкцию водохранилища в Уссурийском городском округе, капитальный ремонт дамбы на реке Партизанская в районе села Золотая Долина, — рассказал Олег Кожемяко. Глава регион поручил главам муниципалитетов проследить за тем, чтобы все сооружения находились в надлежащем состоянии. 31 район уже доложил о проделанной работе. Через два года планируется закончить реконструкцию сооружений Вишневского водохранилища, также завершены работы на реке Шкотовка для защиты сел Центральное и Новороссия. — Необходимо определить границы зон затопления и подтопления 278 населенных пунктов. Такие мероприятия идут по графику. Ведется заключение государственного контракта на выполнение работ в отношении 20 из них. Работы должны завершиться в мае 2022 года. В полном же объеме исполнение графика планируется до конца 2024 года, — добавил Олег Кожемяко. Ранее сообщалось, что в Приморье планируется углубить реку, вытекающую из озера Ханка. Росводресурсы подготовили проект по дноуглублению реки Сунгача. Это позволит не менее чем на полметра снизить уровень воды в озере и противостоять затоплению территорий. Вопрос повышения уровня воды в Ханке давно волнует местных жителей. Они жалуются, что сильный ветер размывает берега в населенных пунктах Астраханка, Новониколаевка, Платоно-Александровское, Турий Рог. Министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Приморского края Константин Андронович сообщил, что углубление дна реки планируется начать в 2022 году. Кроме того, прорабатывается вопрос по берегоукрепительным мероприятиям, чтобы защитить населенные пункты от нагонной волны. Напомним, работы ведутся в рамках государственной программы Приморского края «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах Приморского края» на 2020–2027 годы.

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