В Приморье прививку от гриппа сделают бесплатно

Вторая кампания по вакцинации стартовала в Приморье. Ежегодную прививку от гриппа приморцы могут сделать бесплатно, во всех бюджетных поликлиниках края, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

В этом году две кампании по вакцинации — от COVID-19 и от гриппа — проводятся параллельно. Между прививками от двух болезней необходимо выдержать месячный интервал. В министерстве здравоохранения Приморья отметили, что врачи рекомендуют вначале пройти вакцинацию против COVID-19, поскольку это заболевание более опасное, чем грипп, по своему течению и последующим осложнениям. Для вакцинации от гриппа выделены приоритетные категории граждан — дети от 6 месяцев до 7 лет, школьники, студенты, беременные женщины, работники медицинских и образовательных организаций, прочие работающие по отдельным профессиям и должностям (работники предприятий общественного питания и пищевой промышленности, торговли, сферы обслуживания, транспорта, коммунальной сферы), лица, подлежащие призыву на военную службу, люди старше 60 лет, а также граждане, страдающие хроническими заболеваниями — заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми, метаболическими нарушениями и ожирением. — В этом эпидемиологическом сезоне планируется вакцинировать около 1 миллиона жителей Приморья. Для вакцинации в край поступают отечественные вакцины «Совигрипп» и «Ультрикс квадри». Срок прививочной кампании будет выстраиваться с учетом поставки вакцины в регион, — прокомментировала первый заместитель министра здравоохранения Приморья Тамара Курченко. Ранее Роспотребнадзор рекомендовал регионам привить в этом сезоне не менее 60% населения. А в группах риска, определенных национальным календарем прививок, планируется защитить вакцинацией не менее 75%. Напомним, что речь идет о самых уязвимых категориях: детях, стариках, беременных, людях с хроническими заболеваниями, а также представителях профессий, где неизбежны контакты с большим количеством людей. Напомним, что в прошлом году прививочная кампания от гриппа в Приморье стартовала 1 сентября. По всей территории края были развернуты мобильные пункты вакцинации, сделали прививку более 60% населения региона. Между тем, у приморцев осталось менее двух недель, чтобы зарегистрироваться на розыгрыш сертификатов на две квартиры и пять машин. Для этого необходимо получить уникальный код участника жеребьевки на Региональном портале государственных услуг до 20 сентября. Напомним, участвовать в розыгрыше и претендовать на ценный приз могут граждане России, которые постоянно проживают на территории Приморского края и прошли первый и второй этапы иммунизации от COVID-19 (либо только первый этап — в случае с вакциной «Спутник Лайт») до 15 сентября в Приморье. Попытать удачу решили уже более 73 тысяч человек. Это почти каждый пятый вакцинированный житель края. Отметим, в Приморье продолжается реализация государственной программы края «Развитие здравоохранения Приморского края» на 2020–2027 годы.

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