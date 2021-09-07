В Приморье стартовали выплаты 10 000 рублей пенсионерам

В Приморье стартовали выплаты 10 000 рублей пенсионерам
В Приморье стартовали выплаты 10 000 рублей пенсионерам
Сегодня, 17:01ОбществоФото: Артур Салимов / Медиахолдинг 1Mi
Президентская социальная акция в Приморском крае стартовала 2 сентября. Поддержку от государства получат более 535 тысяч приморских пенсионеров. В краевом отделении пенсионного фонда РФ сообщили, что на выплату выделено 5358,3 миллионов рублей из российского бюджета.

Более 332 тысяч пенсионеров-приморцев, из числа тех, которые получают пенсию на банковские счета, уже получили по 10 тысяч рублей прямо 2 сентября. Те, кто получает пенсию через Почту России, свою выплату получат вместе с пенсией.

Согласно опросу пенсионеров на улицах Владивостока, большинство из них довольны поддержкой. Выплаты пришли вовремя и без задержек большей части опрошенных.

Кстати, в регионе есть еще несколько мер социальной поддержки для пенсионеров.

Все граждане, получающие пенсию, ежегодно получают единовременно по 1 тысяче рублей. С 2020 года пенсионерам с низким достатком стали единовременно выплачивать по 6 тысяч рублей.

«Мы оперативно сделали всё для того, чтобы выделить на реализацию этой инициативы свыше 430 млрд рублей. Эти средства - в помощь пенсионерам, в том числе работающим, а также инвалидам и тем, кто потерял кормильца», - рассказал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

По словам замминистра труда РФ Ольги Баталиной, эта выплата полагается и людям с инвалидностью. Это около 11 миллионов человек. Она отметила, что выплаты получат все семьи, где воспитываются дети-инвалиды, которых в России насчитывается 721 тысяч, а также семьи, которые получают пенсию по потере кормильца.

Решение о перечислении выплат президент Владимир Путин огласил на съезде партии «Единая Россия». Пенсии в России и дальше будут расти – в 2022 году они будут проиндексированы выше уровня инфляции. Также в ближайшее время доплаты получат те, от кого зависит безопасность страны и людей: военнослужащие и сотрудники правоохранительных органов.

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