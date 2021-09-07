ВЭФ-2021: в городе и для города

После проведенного со 2 по 4 сентября в столице Дальнего Востока Восточного экономического форума во Владивостоке появится Центр боевых искусств, начнется реконструкция парка Минного городка и модернизация системы теплоснабжения города. Это все станет возможным благодаря подписанным в рамках ВЭФ соглашениям.

Мэр города Константин Шестаков на протяжении трех дней форума проводил активную работу с инвесторами, представителями бизнеса и властями регионального и федерального уровней. Так, в первый день глава города подписал соглашение о дальнейшей судьбе парка Минного городка. Предмет договора – проект развития общественного пространства. Соглашение администрация Владивостока заключила с министерством по развитию Дальнего Востока и Арктики, ВЭБ.РФ и «ИнфраВЭБ». Стороны проведут работу с потенциальным концессионерами, просчитают коммерческую окупаемость проекта реконструкции парка Минного городка, а также проработают вопросы привлечения потенциальных арендаторов и иных коммерческих пользователей парка. Еще одно соглашение о сотрудничестве в финансово-кредитной сфере заключили 2 сентября администрация Владивостока и Сбербанк России. Благодаря этому сотрудничеству планируется решить ряд социально-экономических задач, а также выстроить работу по дальнейшему развитию финансовой сферы и цифровых сервисов, инфраструктуры предоставления гражданам муниципальных услуг в электронной форме. Развить общественный транспорт поможет трехстороннее соглашение о сотрудничестве подписанное в рамках ВЭФ заместителем председателя ВЭБ.РФ – членом правления Артемом Довлатовым заместителем председателя правительства Приморья Михаилом Петровым и главой Владивостока Константином Шестаковым. «В рамках соглашения планируется модернизировать трамвайные пути, развивать троллейбусные маршруты, сделать из троллейбуса магистральный транспорт, который свяжет отдаленные районы с центром города, - обозначил Константин Шестаков. – Электрический транспорт развивается во всем мире, и для Владивостока это также актуально. Будем обновлять парк – как трамваев и троллейбусов, так и автобусов. Продолжим развивать и электробусы. Для реализации проектов прорабатывается вариант концессионного соглашения». Также глава Владивостока принимал участие в заседаниях и панельных дискуссиях, которые проходили в рамках Восточного экономического форума. В частности, Константин Шестаков выступил на сессии «Малый бизнес в городской экономике Дальнего Востока», где рассказал об опыте поддержки бизнеса в городе, а также обозначил основные проблемы, которые необходимо решать при поддержке федеральной власти. Он отметил, что во Владивостоке одной из первых мер, принятых новой командой в этом году, стал мораторий до конца года на демонтаж нестационарных торговых объектов, даже если у их владельцев закончился договор аренды. Такая мера оказалась особенно актуальной в период пандемии. Мэр также отметил, что перед администрацией города сейчас стоит задача определить, каким должен стать Владивосток через 5, 10 и 30 лет. Для этого был проведен опрос, участие в котором приняли почти шесть тысяч человек. «Мы понимаем, что, как правило, независимо от города жители имеют простые запросы. Это комфорт, благоустройство, заработок, доступные социальные услуги. Но каждый из этих пунктов понимается по-разному. Для кого-то комфорт – возможность ходить пешком, а для кого-то ездить без пробок на машине. И таких внутренних противоречий много. Поэтому мы решили, что необходимо спросить у жителей, каким должен быть Владивосток», - рассказал на форуме глава города. Напомним, Восточный экономический форум учрежден указом президента России в 2015 году в целях содействия развитию экономики Дальнего Востока и расширению международного сотрудничества в АТР.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter