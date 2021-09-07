«Восточно-Уральский Терминал» построил в Находке детскую спортивную площадку

«Восточно-Уральский Терминал» построил в Находке детскую спортивную площадку
«Восточно-Уральский Терминал» построил в Находке детскую спортивную площадку
Сегодня, 15:24ОбществоФото: ВУТ
Сегодня, 31 августа 2021 года прошла официальная передача объекта на баланс КГКУ «Центр содействия семейному устройству».

Спортивная площадка теперь включает в себя универсальное поле для мини-футбола, волейбола и баскетбола, а также гимнастическую площадку с многофункциональными спортивными снарядами. Для удобства и безопасности детей разные зоны спортплощадки разделены между собой. Построен забор более 6 метров высотой, который будет защищать от мяча зрителей и предотвращать вылет мяча за пределы поля во время игры.

Фото:ВУТ

На реализацию благотворительного проекта было выделено более 14,5 млн рублей.

Предварительная инспекция площадки прошла прямо на площадке 3 августа под руководством губернатора Приморского Края Олега Николаевича Кожемяко. Им была поставлена задача ввести объект к началу предстоящего учебного года.

Представитель инвестора, Мая Анатольевна Воротникова, пообещала выполнить поставленную задачу и обратилась к губернатору с просьбой взять под личный контроль сроки исполнения строительных запросов и процедуры согласования дополнительного строительства для оборудования площадки вспомогательными объектами различного назначения. По словам инвестора: «Реализация данного проекта позволит качественно улучшить социальную адаптацию и обеспечит более тесное взаимодействие ребят различных социальных слоёв».

Накануне 1 сентября ООО «ВУТ» передаёт данный объект, построенный в рамках благотворительной инициативы.

ООО «Восточно-Уральский Терминал» (зарег. в 1998 г.) - крупный стивидор на Дальнем востоке в порту Восточный. Его производственный потенциал за 2021 год вырос до 8, 5 млн тонн груза. Часть средств от перевалки находят применение в различных социальных программах региона.

Сюжеты:
Приморский край
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