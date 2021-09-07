«Восточно-Уральский Терминал» построил в Находке детскую спортивную площадку

Спортивная площадка теперь включает в себя универсальное поле для мини-футбола, волейбола и баскетбола, а также гимнастическую площадку с многофункциональными спортивными снарядами. Для удобства и безопасности детей разные зоны спортплощадки разделены между собой. Построен забор более 6 метров высотой, который будет защищать от мяча зрителей и предотвращать вылет мяча за пределы поля во время игры.